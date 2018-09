El día que Ana Guerra se hizo pasar por sobrina de Juan Luis Guerra

Sólo seis meses después de abandonar la Academia de Operación Triunfo y visitar El Hormiguero junto a su compañera Aitana, Ana Guerra (24 años) regresaba sóla este jueves al programa de Pablo Motos. Un corto tiempo en el que, sin embargo, han pasado muchas cosas en la vida de la cantante.

Por una parte, la canaria ha conseguido triunfar con su segundo single Ni la hora, con Juan Magán. Mientras que, por otra, lo ha dejado con su novio Jadel y se le ha relacionado con el actor Miguel Ángel Muñoz. “Te han pasado muchas cosas desde que viniste”, empezaba diciendo el presentador. “Todas buenas lo que me ha pasado”, contestaba la cantante.

Sin embargo, en lo que se refiere a lo profesional, Guerra confesó que tuvo muchas dudas a la hora de lanzar Ni la hora. “Tuve mis dudas. Era un estilo que no lo había tocado. Me parecía lenta, pero me gustaba. Di mucho el coñazo. Pero llegó un momento en el que te apoyas con la gente de la compañía. Tener a Juan Magan en este tema me dio una tranquilidad. ”.

Unas dudas que acabaron pocas horas después de que lanzara el single. “Y de repente ves que tienes un millón de reproducciones, que hay comentarios positivos, ese día tuve un concierto en Murcia y la gente la pedía… Es una canción pegajosa”.

Un éxito que espera repetir con su primer disco. “Sí, ¡voy a sacar disco”, confirmó. “También saldrá un nuevo single, que estará muy guay porque vinieron productores de Miami y fue un lujo. La gente me ha pedido que en el disco haya un bolero… Y lo habrá. Se llama Olvídame, pero manda un mensaje súper positivo”.

En todo este tiempo, además, Guerra ha tenido que vivir lo que es la fama. “La gente se relaciona como si te conociera de toda la vida. Al principio te chocaba, pero ahora no. La gente nos trata genial… Llevo mal estar comiendo y que alguien te saque una foto como medio a traición. Prefiero la foto, el abrazo o la firma”.

Algo así le pasó también hace unos días cuando estaba comprando ropa interior. “Fue muy gracioso. Estaba en la tienda y me vine muy arriba y empecé a coger muchas bragas, tangas… Y de repente pasó un niña y empezó a gritar. Y yo hasta arriba. Así que corriendo le dio un abrazo”, contó la joven entre risas.

Este momento Motos también le recordó que ella también había perseguido a un famoso cuando tenía 12 años. “Me hice pasar por sobrina de Juan Luis Guerra. Yo tengo mucha cara. Nací sin vergüenza. Y aprovechando un concierto que tenía en Tenerife, nos fuimos al hotel donde se alojaba. Le llevaba Burbujas de amor para cantarla con él. Y cuando llegué al hotel, puse el DNI en recepción y les dije que era Ana Guerra, que era su sobrina y me estaba esperando mi tío. La recepcionista me miro con cara rara y me dijo que allí no se alojaba”.