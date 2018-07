Así es el lujoso hotel en el que se refugia Paula Echevarría

Y llegas tú #PaulaEchevarria y menos precias a una etnia que ni siquiera conoces...👏🏼👏🏼Pocas veces me he sentido más avergonzado de una persona como de ti ahora.Lo q has dicho y como lo has dicho, el daño q tus palabras causan a muchísimos niños/as q te siguen no hay derecho.