De Kiko Rivera a Jared Leto: los famosos que sufren la misma enfermedad que Bertín Osborne

Fabiola Martínez (45 años) desveló este martes a JALEOS la enfermedad que padece su marido Bertín Osborne (63) y que le está causando problemas: la gota. El presentador sufre este trastorno desde hace años y es un tipo de afección de la que no es fácil librarse.

Sin embargo, el presentador no se encuentra solo frente a esta enfermedad, y es que son muchos los rostros conocidos que a lo largo de la historia han tenido que sufrir las consecuencias de la gota, desde intelectuales como Leonardo Da Vinci hasta políticos como Benjamin Franklin.

JALEOS hace un repaso por los principales rostros del panorama nacional e internacional que sufren los molestos ataques de gota.

1. Jared Leto

Jared Leto (46) es uno de los actores más camaleónicos de Hollywood, capaz de subir y bajar de peso con gran rapidez por exigencias del guión. Así lo hizo cuando tuvo que interpretar a Mark David Chapman (63), asesino de John Lennon, para la película Chapter 27. El artista engordó 27 kilos para este papel y como consecuencia terminó padeciendo gota: "No podía caminar ni distancias cortas. Tuve que usar una silla de ruedas porque el dolor era insoportable", comentó a una agencia de comunicación Leto en ese entonces. "Era desesperante, parecía que no iba a tener cura jamás. Nunca imaginé que comer carne roja me iba a provocar eso", comentó.

2. Kim Jong-Un

El líder norcoreano Kim Jong-Un (35) no presta mucha atención a su salud, abusa de la bebida y los alimentos y eso tiene nefastas consecuencias. Según desvelaron en 2014 fuentes de Corea del Norte a la agencia de noticias surcoreana Yonhap, el líder padece gota y le hace cojear, una afección que también sufrieron su abuelo, su padre y su hermano mayor. Además, de esta enfermedad Kim Jong-Un tiene hiperuricemia, hiperlipidemia, obesidad, diabetes y tensión alta, según estos expertos.

3. Kiko Rivera

Kiko Rivera (34), antes de protagonizar un impactante cambio físico, llevaba un estilo de vida sedentaria con una alimentación poco sana. De ahí que en febrero de 2017 tuviera que ser ingresado en urgencias a causa de un ataque de gota. Esta enfermedad le ha supuesto serios problemas en sus compromisos profesionales. Otro de los episodios más conocidos del hijo de Isabel Pantoja (61) se produjo en Supervivientes, cuando el Dj tuvo que abandonar el reality y en el programa se pudo ver cómo su pie izquierdo se hinchó de forma alarmante.

4. Luciano Pavarotti

Luciano Pavarotti tenía una voz grandiosa que consiguió llenar los principales escenarios del mundo, pero tampoco era una persona que cuidara mucho su físico. Un hombre ya de por sí corpulento, disfrutaba de largas y suculentas comidas en las que no prescindía de ningún capricho. ¿Consecuencia? Problemas de obesidad y gota a tal nivel que incluso tuvo que retirarse de una función de gala en el Met en 2002.

5. Alec Guiness

Alec Guinness, el actor que interpretó a Obi-Wan Kenobi en Star Wars, tuvo que luchar durante toda su vida contra este enfermedad, que le supuso considerables molestias y dolores en varias ocasiones. Sin embargo, siempre fue una persona muy reservada que no era dada a hablar sobre estos asuntos privados.

6. Jim Belushi

El actor estadounidense Jim Belushi (64) se hizo famoso en los 80 por películas como The Principal o Superagente K9. El artista es uno de los rostros conocidos que más se han involucrado en la formación en torno a esta afección con la campaña Check Oy Your Gout. Hace años, Belushi tuvo un ataque tan grave que "no podía caminar sin un bastón" debido al "dolor tan intenso".

7. Dick Cheney

Dick Cheney (77), vicepresidente bajo el mandato de George W. Bush (71), es otro de los políticos más conocidos que ha hablado abiertamente sobre esta enfermedad. El estadounidense tuvo que ser ingresado en el hospital en 2006 aquejado de un dolor en el talón y en los dedos de los pies. Posteriormente, la Casa Blanca confirmó que tuvo que ir a urgencias porque sufría de gota.

