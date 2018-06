María Zurita pasea a su bebé en un exclusivo carrito de 1.500 euros

María Zurita (42 años) está viviendo un momento de plena felicidad. A su deseo de convertirse en madre ahora se suma el hecho de que su primer y único hijo, Carlos Zurita de Borbón, nacido el 28 de abril, se encuentra totalmente recuperado y ha sido dado de alta tras dos meses ingresado en el hospital. Pasada la tempestad, ahora María por fin sonríe, disfruta y pasea con su pequeño por las calles de la capital. Y precisamente sus paseos no han pasado desapercibidos por un detalle concreto.

María Zurita con carrito Priam de Cybex. Gtres

En un tranquilo (aunque caluroso) caminar por el barrio de Salamanca, la sobrina de Juan Carlos I (80), acompañada por su perrita Zeta, ha podido estrenar, por fin, el precioso e imponente carro de paseo preparado desde hace meses para el miembro más pequeño de la familia del Rey (50). Efectivamente, y como no podía ser de otra manera, el pequeño miembro de los Borbón viaja en un cochecito de lujo: un Priam de la marca Cybex. Nada de pesados y tradicionales modelos de carrocería infantil. Esto es una instancia superior. Premium.

Es tan exclusivo que no tiene posibilidad de venta por Internet. El padre, la madre o la persona interesada en adquirir tan exquisita pieza de paseo debe acudir personalmente a cualquiera de los puntos de venta de Cybex en España. En Madrid hay seis. Y no es tan fácil la elección. Según la web puericulturalara.com, el modelo Priam de Cybex tiene tres opciones de rueda: las light, las híbridas y las todoterreno. Dependiendo de si está previsto para ser usado por la ciudad, las escapadas al campo o las superficies irregulares, respectivamente. Todas son de goma de alta calidad y no se desgastan gracias a su relleno de caucho.

María Zurita, de paseo por Madrid con su pequeño Carlos. Gtres

El capazo, la parte superior que protege al bebé, está realizado con tejidos denim, que se consigue usando telas muy resistentes al desgaste y con efecto cruzado. Y las sillas son opcionales. Por un lado consta la silla normal, que aprovecha la estructura del capazo para que al reclinarse se convierta en una única pieza y la silla de lujo, que regula la inclinación del respaldo y del reposapiés independientemente, pues el asiento siempre permanece en horizontal.

El modelo elegido por María Zurita, y que consta en las fotografías, es el del capazo más la silla lujo. El valor total es de 1199'85 euros. Además, la exclusiva marca ofrece accesorios opcionales como esquíes para sustituir por las ruedas y poder viajar a la nieve (69'95 euros), posavasos (19'95 euros), saco para la silla en todos los colores (119'95 euros), bolso cambiador en negro o en el tono caqui de su carro (149'95€) y la sombrilla protectora del sol (39'95 euros). De haber adquirido todos los 'pluses' estaríamos hablando de un carro cuyo valor asciende a los 1449'65 euros.

