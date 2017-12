Las 8 familias mal avenidas que estas fiestas no quieren ni verse

Parece que cuando llega la Navidad los malos rollos se echan a un lado, se apartan a un rincón y solo quedan los brindis, los buenos propósitos y los abrazos sentidos entre la familia. Son días de mucho comer, de celebrar, de reunirse y reencontrarse; son noches de ponerse al día después de un tiempo sin verse. Eso, en el caso de que las familias se lleven bien y no haya rencillas insalvables. Pero, ¿y si hay mal rollo o existen problemas que enemistan a sus miembros? El claro ejemplo está en los famosos patrios. En todas las familias se cuecen habas, como reza el dicho.

JALEOS ha hecho un recuento de ocho de las 'familias cuore' que se encuentran a la cresca, que no se pueden ni ver, que arrastran problemas de ayer y de hoy. Son muchos los casos y diversas las razones por las que unos y otros prefieren no compartir mesa y mantel estos días de bonhomía. Que se lo pregunten, por ejemplo, a los Caparrós, cuyo enfrentamiento televisivo los ha alejado seriamente; o a Manuel Díaz El Cordobés (49 años), quien tendrá que pasar la pascua alejado de su padre, al que jamás ha podido abrazar. En definitiva, familias a las que las sesiones de cordero y el discurso del Rey Felipe VI (49) no ablanda el corazón.

Paula y David. Gtres

1-Paula Echevarría y David Bustamante

Desde que la actriz reconociera que en su casa "pasaban cosas", el matrimonio de Paula Echevarría (40) y David Bustamante (35) se hizo añicos, pese a que no han firmado ni el divorcio ni todavía la pipa de la paz. En medio, su hija Daniella (9). Estas Navidades han tenido la primera gran bronca por querer estar junto a la pequeña en la Nochebuena. Pese a que ambos intentan hacer ver que se quieren y todo es cordialidad, lo cierto es que se evitan siempre que pueden.

2-Andrés Caparrós y su hijo Alonso

La relación padre e hijo se radió en Sábado Deluxe cuando Alonso Caparrós (47) acusó a su padre Andrés Caparrós (73) de no quererlo como debiera, de estar únicamente pendiente de su radio y de, poco menos, que ser el causante de la depresión que padecía su madre. Desde entonces, el colaborador ha dado todo lujo de detalles de las desavenencias con su familia y, aunque aseguró que iba a hablarlo en privado, JALEOS pudo saber que cada uno pasará la Navidad en su casa. Los malos rollos siguen existiendo. Mejor no mezclar los roces con el vino.

[Más información: Las navidades rotas de Andrés Caparrós sin su hijo: cada uno por su lado]

3-Mario Vargas Llosa y su hijo Gonzalo

Pese a que acaba de reconocer que la aparición en su vida de Isabel Preysler (66) supuso todo un revulsivo, Mario Vargas Llosa (81) ha tenido que renunciar a algo muy importante por amor: a su hijo Gonzalo. Este sembró la discordia familiar y mostró su enfado a cuenta de la presencia de los fotógrafos en el evento de los premios J. Paul Getty. Ni él ni sus hijas sabían nada de medios de comunicación, creían que nadie las inmortalizaría. El escritor se justificó y defendió a Isabel Preysler, a la que acusó Gonzalo de manipular a su padre. La familia está dividida.

María Lapiedra. Gtres

4-María Lapiedra, Gustavo y sus respectivos

Hace unos días saltaba la noticia de que el colaborador Gustavo González (51) se separaba de su mujer tras 30 años de matrimonio. Entonces aparecía el nombre de María Lapiedra (33), quien reconocía que sí, que había mantenido durante ocho años una relación extramatrimonial con Gustavo. Se aman, se admiran e incluso planean irse a vivir juntos, pero, ¿y sus respectivos? Ellos no se conocen, pero tienen algo en común: son los damnificados de una historia que no ha hecho más que comenzar.

5-Manuel Díaz 'El Cordobés', el eterno hijo 'no reconocido'

El año pasado fue uno de los más felices en la vida de Manuel Díaz El Cordobés: su padre lo reconocía como hijo 47 años después. Tanta lucha, tanta insistencia mediática daba sus frutos. Pese a que en un principio era una buena noticia, Manuel se dio pronto cuenta de que su padre no hacía por verlo, por saber de él, por recuperar el tiempo perdido. De momento, no ha podido ser. Esta Navidad, padre e hijo se tomarán el turrón cada uno en su casa. ¿Se obrará el milagro en 2018?

6-Javier Sánchez, el supuesto hijo de Julio Iglesias

Javier Sánchez Santos no se cansa. El valenciano lleva pidiendo años ser reconocido como hijo de Julio Iglesias (73) y asegura disponer de una prueba de ADN que lo certifica. De hecho, presentó en septiembre una demanda de paternidad que hace unos días ha sido admitida a trámite. Mientras llega la resolución, todo indica a que el cantante seguirá negando a su supuesto hijo y que este se tomará las uvas sin su progenitor.

Kiko Matamoros junto a sus hijos Diego y Laura. Gtres

7-Kiko Matamoros, alejado de su hijo Diego

Kiko Matamoros (60) siempre ha tenido una relación tensa con su hijo Diego. Padre e hijo no terminan de entenderse del todo, pese a haber intentado tender puentes en Sálvame. El joven acusa a Makoke (48), la mujer de su padre, de ser la causante del distanciamiento y la frialdad de Kiko. Según su versión, es ella la que no favorece que el que fuera colaborador de Sálvame tenga un cordial vínculo con él. Tampoco con su hija Laura se lleva especialmente bien, de hecho su frío encuentro en la casa de Gran Hermano VIP es un claro ejemplo. Todo parece indicar que Diego y Laura festejarán la pascua lejos de su padre, que brindará con su mujer y los hijos de esta.

8-Julián Contreras y los hermanos Rivera

Cuando se casaron Cayetano Rivera (40) y Eva González (37) hubo dos personas de la familia que no se sintieron como tal durante la ceremonia. Esas personas son Julián Contreras (31) y su padre. Se vieron desplazados y no dudaron en sentarse en Sálvame Deluxe para explicarse, un hecho que no gustó en absoluto a los Rivera Ordóñez, quienes le retiraron la palabra a su hermano y desde entonces no existe ningún tipo de comunicación.

[Más información: Eva y Cayetano culminan su mejor faena]