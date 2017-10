Carlota Corredera pierde la confianza de su dietista

Aterrorizados se encuentran los responsables de la firma Pronokal ante la posibilidad de que su musa coja un gramo. La dieta proteinada de 500 euros al mes que ha seguido Carlota Corredera (43 años) no tiene marcha atrás y el efecto rebote está asegurado si no se siguen unas normas muy estrictas.

Según indican a JALEOS, desde la marca temen que la presentadora se canse de mantener esas pautas, tire la toalla y empiece a engordar, lo que supondría una mala imagen para ellos. La frase literal es: "tienen miedo que el personaje devore la marca". ¿Y si le diera por ir a La Muralla (el lugar a donde van todos los colaboradores de Sálvame) a zamparse unos torreznos y a 'jincarse' tres gin tonics? Por eso, toca buscar un recambio para la "gorda traicionera", como la calificó la youtuber Soy una pringada cuando Carlota decidió quitarse esos kilos que consideraba que le sobraban.

Ahora hay que buscar un hombre. Según cuentan a este medio, toca buscar clientela entre el sector masculino de la población. Y se ha optado por un deportista con sobrepeso. Candidatos serios son Ronaldo Nazario (41), también conocido como Ronaldo el gordo, el Mono Burgos (48), Arvydas Sabonis (52) y hasta Fernando Romay (58). Michael Robinson (59) tampoco sería una mala opción, pero es demasiado presumido. Costará trabajo convencerle.

El antes y el después de Carlota Corredera. Gtres

Jamás se ha producido una simbiosis semejante entre un personaje y una marca como la que ha tenido lugar en el caso de Carlota Corredera. De hecho, el próximo 18 de octubre, presenta su libro contando su experiencia con esta dieta, con la que ha conseguido perder más de 60 kilos.

La versión oficial es que no cobra nada, pero nadie se lo cree. El secreto mejor guardado de toda esta historia no son solo los kilos que cogió durante el embarazo, algo que no sabe ni su marido, sino también cuánto la están pagando para que siga hablando de la dieta en todas las entrevistas que concede a las revistas del corazón. Ella dice que simplemente le regalan los productos de por vida. Y toda la vida tendrá que seguir a dieta, afirman los enemigos de las dietas proteicas. Y más le vale a Pronokal que no se canse, porque si el deportista cervecero que escojan no funciona, verdes las han segado para la multinacional de las barritas, los batidos y los sobrecitos.

Carlota Corredera presentando su libro donde habla de la dieta.

En las lujosas oficinas de la firma en la madrileña calle Diego de León tiemblan ante semejante posibilidad. ¿Se os ocurre algún candidato más para engordar la lista masculina de los adversarios de Carlota? Estamos abiertos a vuestras sugerencias.

[Más información: Esta es la dieta de 500 euros al mes con la que Carlota Corredera ha perdido 63 kilos]