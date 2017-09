Tania Llasera estalla: "No soy peor madre por parir por cesárea"

Tania Llasera (38 años) ha tenido que volver a dar explicaciones a sus seguidores sobre lo que hace o deja de hacer en su vida. La presentadora no se libra de las incompresibles críticas de aquellos que entran en las publicaciones de sus redes sociales para dejar un hiriente comentario sobre su físico, su forma de vestir o su manera de actuar. En esta ocasión la temática del ataque era el método por el que tuvo que dar a luz a su segunda hija: la cesárea.

La bilbaína de raíces inglesas colgaba una fotografía en la que se la veía embarazada de nueve meses a la espera del parto programado. Lo que era un bonito recuerdo que Tania quería compartir con sus seguidores se convirtió en la mejor diana para los 'trolls' que aguardan para atacar al rostro de La Voz. Por este motivo, cuando su orgullo de madre le impulsó a publicaruna foto de su hija tuvo que frenar en seco tras leer lo que sus detractores había escrito en su anterior publicación.

"Iba a subir una foto de mi hija, ya que es su cumple-semana hoy pero los comentarios de mi foto anterior me han irritado, y no quiero que su cara se asocie a lo siguiente que voy a decir: NO SOY MENOS/PEOR MADRE por haber dado a luz por vía cesárea. NO SOY MENOS/PEOR MADRE por elegir dar biberón. NO SOY MENOS/PEOR MADRE por contratar los servicios de una enfermera de noche/Salus. NO SOY NI MENOS, NI PEOR o MEJOR MADRE que tú". Después de tener que soportar cómo en ocasiones anteriores la criticaron por sus kilos de más o por vestir prendas que según algunos no le favorecían, la presentadora se ha visto obligada a redactar estas líneas para acabar de un plumazo con los ataques y reivindicar su impecable faceta maternal.

En vista de que las críticas no cesaban, Llasera quiso explicar los motivos que le impiden tener un parto de manera natural así como sus justificaciones para darle el biberón a la recién nacida: "Por razones de salud, NO PUEDO dar a luz vía vaginal. Por razones de salud, NO DEBO DAR PECHO(y aún así le di el calostro para inmunizarla)". Con todo ello la presentadora se posicionó contra quienes la califican de mala madre y no dudó en mostrar lo feliz que es con su nueva faceta a la que se dedica en cuerpo y alma: "Quiero dormir y estar al 100% para mis dos hijos de día, además de recuperarme lo antes posible de una operación de quirófano tan importante como lo es una cesárea".

Los más de 65.000 de sus seguidores que dieron 'me gusta' al speech de la presentadora se unieron a la incomprensión de Tania ante los ataques:"Me entristece mucho y me parece un retraso que a estas alturas todavía tenga que dar estas explicaciones. Las mujeres nos debemos más crédito y respeto las unas a las otras como madres".

Pero tras todo el lío de las redes seguro que cerró su Instagram con una sonrisa, ya que finalizó su redacción con la frase que a toda madre orgullosa le gusta pronunciar: "Soy la mamá de Pepe y de Lucia y punto, y ahora me voy a darle otro biberón a lo más bonito que tengo".