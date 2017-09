Fran Rivera se estrena como reportero y recibe infinidad de críticas

Tras retirarse de los ruedos hace apenas 15 días, Francisco Rivera (43 años) ya tiene nueva profesión. Su futuro pasa por ser reportero de televisión en uno de los programas de mayor audiencia de las mañanas. El torero ha debutado en Espejo Público como periodista y en su primer reportaje se ha trasladado hasta el barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas para retratar la realidad que vive esta problemática barriada. No lo ha hecho solo. Su amigo el guitarrista Cara Café le ha acompañado. "Estoy nervioso", aseguraba el diestro minutos antes.

Una de las anécdotas más comentadas del reportaje ha sido cuando uno de los vecinos le ha pedido cinco euros a Fran y él se ha negado a dárselos. "Si no me das dinero voy a tu finca y me como uno o dos toros", le ha contestado en tono de broma. Aunque sólo ha sido reportero por un día parece que Fran le ha cogido el gusto. De hecho ha manifestado que se ha sentido más cómodo preguntando que cuando se sienta como invitado. "Es más fácil. Gozada de preguntar y callarte y que el otro se busque la vida".

Francisco Rivera en las Tres Mil Viviendas. Atresmedia

Los comentarios y los memes en las redes sociales no se han hecho esperar. Muchos lo han comparado con Bart Simpson y su incursión como reportero en uno de los capítulos de Los Simpson en los que tiene una sección que se llama 'La gente de Bart'.

#Fran3000ESP "Pasando más hambre que el perro de un tonto"Y se ríe el torerito. Das pena, Fran Rivera,metiéndote donde no encajas ni patrás — Sagravo Inotna (@Sagravo_Inotna) 13 de septiembre de 2017

La desvergüenza personificada en este pijoflauta llamado Fran. #Fran3000ESP Indecencia en grado 🔝 — Sgt. Pepper´s (@Sgt_Pepperss) 13 de septiembre de 2017

#fran3000ESP no estoy de acuerdo que prevalezca gente como Fran Rivera para un reportaje habiendo gente que le da mil vueltas — marta«»// (@martis_m) 13 de septiembre de 2017

Como si no tuviera suficiente con ser un asesino (de toros), que ahora se pone a hacer el palurdo con un micrófono!😔 #Fran3000ESP — KbE (@kbe_7) 13 de septiembre de 2017

Francisco Rivera seguirá colaborando en el programa pero como invitado. El torero fichó por la cadena hace unos meses y desde entonces está encantado. "Siempre lo había vivido desde el otro lado y es un mundo muy atractivo. Estoy aprendiendo muchísimo y no descarto hacer más cosas si cuadrase. También es verdad que en Espejo Público me tratan con muchísimo cariño y respeto, y eso hace mucho para que mi experiencia sea tan positiva".

El diestro está volcado también en el holding empresarial que posee y que le reporta grandes beneficios. Cuenta con una tienda de ropa, una empresa chatarrera, es gestor de la plaza de toros de Ronda y además ahora está a punto de lanzar un nuevo negocio de hamburguesas de carne de Angus.

Desde que ha dejado los ruedos, Francisco tiene más tiempo para disfrutar de su familia. Su mujer Lourdes Montes (33) y sus dos hijas Cayetana (17) y Carmen son el motor de su vida. En unos meses volverá a convertirse en tío por partida doble, ya que tanto su hermanos Cayetano (40) y Kiko (33) están esperando un bebé.