Así es el vestido colombiano de 1.300 euros con el que Victoria Federica abre la temporada de eventos

Victoria Federica (26 años) ha inaugurado su agenda de otoño -aunque oficialmente siga siendo verano- con un vestido largo de la firma colombiana Silvia Tcherassi. Se trata de una pieza de silueta columna y escote redondo con detalles joya que refuerza su evolución hacia un estilo más romántico y sofisticado.

La sobrina del rey Felipe VI (58) optó por un diseño de manga corta y largo hasta el suelo, confeccionado en tela italiana con un estampado de rayas asimétricas que combina blanco, amarillo mostaza, azul bebé, gris y naranja.

La prenda, de corte ligeramente ceñido, ayuda a alargar la figura y aporta movimiento gracias a su caída fluida.

Victoria Federica con el vestido. Redes sociales

El detalle más llamativo se concentra en la parte superior: el escote redondo está rematado con apliques tipo joya, entre ellos una pieza central de acabado escultórico y una delicada cadena que recorre la nuca.

Por detrás, un pronunciado escote en V deja la espalda al descubierto y suma un toque sensual al conjunto. Pertenece a la colección actual.

Confeccionado en tela italiana de acabado texturizado, el tejido está compuesto por un 65% de viscosa, un 19% de poliéster y un 16% de poliamida, lo que le aporta caída y confort.

Según la información de la marca, la modelo Emma, que mide 1,80 m, usa la talla XS y el diseño se ajusta a la talla indicada. El precio de venta del vestido se sitúa en torno a los 1.300 euros.

Victoria Federica lució el vestido en Málaga, con motivo de la inauguración oficial del hotel Áurea Palacio de la Tinta, un acto que reunió a cerca de 200 invitados.

El vestido tiene un precio de 1.300 euros. Redes sociales

Completó el look con pendientes plateados de formas escultóricas, maquillaje fresco y luminoso, y el cabello suelto con ondas desenfadadas, en línea con la estética estival que aún conserva tras el verano.

Este acierto de Victoria Federica confirma su consolidación como referente de estilo de su generación, capaz de combinar propuestas de diseño internacional con una ejecución muy personal y favorecedora.