Naty Abascal tiene el vestido ‘made in Spain’ que querrás llevar de junio a septiembre

La edad será muchas cosas, pero desde luego no un impedimento para seguir siendo un icono. Y si queda alguna duda, ahí está Naty Abascal (83 años) para desmontarlo con la misma facilidad con la que convierte cualquier look en inspiración.

A sus años, la sevillana sigue ocupando ese lugar reservado para muy pocas: el de mujer cuya sola aprobación basta para poner una prenda en el radar de medio país.

Porque Naty Abascal no sigue tendencias; las valida. Lo lleva haciendo desde que Richard Avedon la descubrió y nombres como Valentino u Óscar de la Renta la convirtieron en una de sus grandes musas.

Desde entonces, décadas después y con varias generaciones observándola de cerca, sigue demostrando que el verdadero estilo no entiende de edades, sino de intuición, personalidad y mucho savoir-faire.

Su última lección de moda ha llegado, cómo no, a través de redes sociales. En una imagen reciente, Naty Abascal aparecía con uno de esos vestidos que huelen a éxito instantáneo.

Vestido Lia, una pieza con estampado vibrante y silueta relajada.

Se trata de un diseño de MarÀvic, la firma zaragozana que parece haber entendido a la perfección qué queremos llevar cuando suben las temperaturas y baja nuestra paciencia para pensar estilismos.

El protagonista es el Vestido Lia, una pieza con estampado vibrante y silueta relajada que reúne todos los ingredientes del uniforme veraniego perfecto. Cuello redondo, mangas abullonadas, aberturas laterales y una caída cómoda que invita a llevarlo desde primera hora hasta la cena sin una sola queja.

Ella siempre fiel a su manual de estilo, lo combina con capazo de mimbre y cinturón marcando ligeramente la cintura, elevando un vestido bonito a look digno de guardar en carpeta de inspiración.

Lo mejor es que no se queda solo en lo estético. Está confeccionado de manera 100% artesanal en España y cuenta con producción limitada, un pequeño lujo silencioso que lo hace todavía más apetecible.

En resumidas palabras: un vestido colorido, favorecedor y cómodo que ya tenía potencial por sí solo, pero que tras pasar por el armario (y aprobación implícita) de Naty Abascal, acaba de ascender oficialmente a categoría obsesión del verano.

Se puede encontrar en la web de la marca por 165 euros