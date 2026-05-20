Estas son las mules de Prada de Mariló Montero que arrasan y que tienen su clon low‑cost en H&M

Mariló Montero (60 años) domina como pocas el arte de convertir un simple gesto en un fenómeno viral.

Esta vez no ha sido por una declaración, ni por un cambio de look radical, sino por un detalle aparentemente menor: las sandalias negras de Prada que luce en su última publicación.

Un calzado minimalista y elegante que ha captado la atención de miles de seguidoras y que, como suele ocurrir con las piezas más deseadas, ya está agotado.

Se trata de un diseño mule, abierto por detrás, con punta muy afilada y un tacón fino de altura baja‑media, perfecto para quienes buscan sofisticación sin renunciar a la comodidad.

La pieza incorpora una banda superior estrecha donde destaca el logo de Prada, un detalle discreto pero inconfundible que eleva el conjunto y lo sitúa en la categoría de objeto de deseo.

No es casualidad que el diseño haya volado de las tiendas. Prada lleva varias temporadas apostando por la estética minimalista de los años 90, y este modelo encarna a la perfección esa tendencia.

Tras la publicación de Mariló, las búsquedas del modelo se dispararon. Las seguidoras rastrearon tiendas físicas, webs multimarca y plataformas de lujo, pero el resultado fue el mismo: agotadas. Ni una talla disponible.

Las mules de Prada.

El fenómeno confirma algo que ya se intuía: la presentadora se ha convertido en una inesperada prescriptora de estilo, capaz de impulsar ventas y tendencias con un simple post.

La estética mule, además, vive un momento de auge. Su comodidad, su capacidad para estilizar la pierna y su versatilidad las han convertido en el calzado estrella de la temporada. Y si a eso se suma el sello Prada, el resultado es un objeto de culto.

Pero no todo está perdido para quienes se han quedado con las ganas. Aunque el modelo original ya no puede conseguirse, existe una alternativa sorprendentemente similar… y a un precio infinitamente más accesible.

El clon de H&M

Mientras las sandalias de Prada desaparecen del mercado, H&M ha lanzado unas mules negras que replican con gran fidelidad la esencia del diseño original.

La silueta es prácticamente idéntica: punta afilada, tacón fino y bajo, banda superior estrecha y un acabado minimalista que encaja de lleno en la tendencia del lujo silencioso.

La diferencia más llamativa, por supuesto, es el precio. Mientras que el modelo de Prada supera ampliamente los 700 euros, las mules de H&M cuestan 37,99 euros. Una cifra que las convierte en una opción irresistible para quienes quieren sumarse a la tendencia sin realizar una gran inversión.

Las mules 'low cost'.

Aunque no llevan el logo de la firma italiana -ni falta que hace-, mantienen ese aire sofisticado y limpio que ha enamorado a las seguidoras de Mariló.

Son perfectas para looks de oficina, cenas informales o incluso eventos más arreglados si se combinan con prendas adecuadas. Además, su tacón moderado las hace ideales para quienes buscan elegancia sin sacrificar confort.

Más allá del fenómeno puntual, las sandalias mule de punta afilada se han consolidado como uno de los básicos imprescindibles del armario contemporáneo.