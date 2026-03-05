El 'look' cómodo y juvenil que Estela Grande ha escogido para una tarde de paseo con sus mellizos por Madrid

Estela Grande (32 años) está viviendo uno de los años más felices de su vida. La influencer dio la bienvenida a sus mellizos, Luca y Liah, a finales del pasado mes de enero.

A lo largo de estas semanas, la que fuera concursante de realities ha ido compartiendo los detalles de su nueva vida como madre primeriza a través de su perfil de Instagram.

Recientemente, Estela ha disfrutado de un grato paseo por Madrid junto a sus hijos. "Tenía claro que quería que mis bebés pudiesen verse, tocarse y descubrir el mundo a la par cuando estuviésemos de paseo", ha escrito en un post de sus redes sociales.

Además de las palabras, la influencer ha sacado a la luz una serie de vídeos que han llamado poderosamente la atención de sus seguidoras en Instagram por su estilismo.

Para su jornada en la capital, Estela Grande ha optado por un look cómodo y juvenil. Un outfit idóneo para este tipo de tardes, que conllevan largas horas caminando.

El gris ha sido el claro protagonista del atuendo de la expareja de Diego Matamoros (39), pues ha optado por varias prendas en este tono.

Así, ha escogido un jersey con cremallera abierta que ha dejado asomar los cuellos de lo que parece ser una camisa blanca de corte oversize.

Siguiendo la misma línea cromática, ha lucido una falda corta plisada. Una pieza de ropa que está arrasando esta temporada y promete seguir pisando fuerte de cara a los próximos meses.

También ha llevado los calcetines en color gris. Unos accesorios que ha conjuntado con unas zapatillas Adidas Originals Samba OG en color blanco y negro. Se trata de un calzado al que han caído rendidas numerosas influencers en los últimos meses.

Aunque el mal tiempo ha dado una tregua y la temperatura en la ciudad de Madrid ha rondado estos días los 15 grados centígrados, lo cierto es que Estela ha sido previsora y ha añadido a su look una chaqueta.

En concreto, ha portado una cazadora de cuero en color gris oscuro que cuenta con detalles en las mangas. Este tipo de piezas se encuentran disponibles en numerosas firmas.

De hecho, tanto Zara como Asos ofrecen en su catálogo opciones similares a la que ha lucido en su perfil de Instagram Estela Grande.