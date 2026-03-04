Este es el vestido negro estructurado con el que Alba Díaz redefine el básico de fiesta

El último look de Alba Díaz (26 años) en redes confirma lo que su armario lleva tiempo anunciando: apuesta por un tipo de feminidad sencilla en apariencia, pero muy trabajada en patronaje.

En un post de Instagram, la hija de Vicky Martín Berrocal (52) luce un vestido negro de la firma Leau, el modelo Belle Bustier Midi Dress, que se ha convertido en uno de los diseños virales de la marca.

Cuesta 152,95 euros y resume a la perfección la estética que ella misma reivindica: piezas muy ceñidas, estudiadas para favorecer las curvas.

Según la propia web de la marca, "este vestido midi negro presenta un cuerpo estructurado con ballenas internas y copas de bustier con aro que esculpen y realzan la figura en una silueta ajustada".

Se añade desde la firma: "Diseñado con tirantes finos ajustables para un ajuste personalizado y una cremallera invisible en la espalda que aporta un acabado impecable".

"Perfecto para causar una impresión inolvidable en cócteles, cenas o ocasiones especiales", se concluye.

El interior del corsé incorpora ballenas y copas con aro, un recurso de lencería trasladado al prêt-à-porter que garantiza sujeción sin necesidad de sujetador y que ayuda a conseguir ese efecto bodycon.

El vestido de Alba Díaz.

Sobre Leau

La etiqueta, con base en Los Ángeles, se define como una firma de investment fashion: menos piezas, más pensadas, con tejidos de mayor calidad.

Fundada en 2020 por la joven diseñadora Gia Mezz, Leau nació del hartazgo de su creadora con la moda rápida y de su fascinación por el vintage.

Sin formación reglada en diseño, Mezz empezó a dibujar en su tiempo libre el armario que echaba en falta: vestidos corsé, siluetas alargadas, tonos neutros y una estética muy limpia que remitiera a los noventa, pero con ajustes adaptados a cuerpos reales.

La marca arrancó en plena pandemia, con lanzamientos pequeños y muy controlados que se agotaban en cuestión de horas y que convirtieron sus diseños en piezas codiciadas en redes sociales.

En apenas año y medio, Leau superó los dos millones de dólares en ventas. Leau se ha especializado en siluetas entalladas -sus corsés y bustier midi son ya su seña de identidad- y presume de trabajar tallas de la XS a la XXL, con la promesa de que el ajuste se sienta "casi hecho a medida".

Su crecimiento ha sido exponencial. Hoy vende a nivel global, ha colocado sus piezas en plataformas como Nordstrom y ha aparecido en cabeceras como Vogue, Nylon o Glamour.