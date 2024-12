El pantalón que tiene Ana Milán es el que favorece a todas las mujeres de 30, 40 y 50 años

La actriz Ana Milán (51 años) está en un buen momento profesional y esto lo demuestra con su cara de felicidad en las publicaciones que hace en sus perfiles de redes sociales. Milán brilla por encima de todo en cada uno de los actos públicos que asiste y eso solo tiene una explicación, pasar por un buen momento.

Acabar el 2024 para Ana Milán significa la renovación de su pódcast La Vida y Tal, junto a su amigo Sebastián Gallego (32) en Podimo y a esto le sigue un sinfín de proyectos que llegan a las manos de la influencer. No solo como actriz, si no como presentadora e influencer.

Si hay algo en lo que no falla Ana es en su estilo. Siempre fiel a sus looks desenfadados para el día a día, la actriz tiene claro que su comodidad está por encima de todo y ha compartido unas fotografías con sus seguidores con las que deslumbra en unas escaleras. Un look casual con el que todas las mujeres se pueden sentir identificadas.

Ana Milán con pantalones de Parfois Instagram

Milán es de las pocas mujeres que es capaz de poner de acuerdo a madres e hijas. La actriz tiene los pantalones más cómodos que se pueden usar en navidades y con los que cualquier mujer se sentirá perfecta, sobre todo, ahora que llegan las comidas de empresa. Cómodos, discretos y para el día a día.

La actriz ha creado un estilismo a partir de un jersey beige a rayas en color azul marino de la firma Sfera, combinado con un pantalón vaquero oscuro de pernera ancha que estiliza su figura. Un pantalón que aunque la presentadora no se ha pronunciado sobre su marca, podrás encontrar un clon en Parfois.

Se trata del Pantalón Wide Leg Violeta, un discreto pantalón vaquero de 100% algodón, con cierre de cremallera y botón. Además, cuenta con tres bolsillos en la parte delantera y dos en la trasera. Sin duda, un diseño perfecto para evitar la incomodidad de las creaciones estrechas, que será una fantástica elección para Navidad y su precio es de 39,99 euros.

Pantalon Denim Wide Leg Parfois

Además, Ana Milán completa este look casual con unas merceditas, unas sandalias planas de terciopelo -que sustituyen a las famosas manoletinas- en color camel y burdeos, muy característico de la marca que las fabrica, Flabelus. Un estilismo que combina a la perfección con la personalidad de la presentadora de Podimo y con su filosofía de vida. Comodidad y espontaneidad.

Eso sí, cuando se trata de alfombras rojas o grandes eventos, Ana Milán lo tiene claro, confía en sus estilistas que hacen que brille por encima de todo, ya sea con vestidos de corte romántico o trajes sastre que aportan seguridad.