El bolso todoterreno y de estilo 'hippie' que María García de Jaime se ha llevado a Perú: 180 euros y de firma francesa

María García de Jaime (28 años) ha viajado a Perú junto a su marido, Tomás Páramo (28), para disfrutar de unos días de vacaciones. Aun así, se mantiene activa en su perfil de Instagram.

La influencer ha compartido los detalles de su escapada, así como los looks que ha metido en la maleta. Entre las piezas destaca un bolso, de estilo hippie y con la característica 'todoterreno', ideal para llevar en largas travesías. La creadora de contenido así lo ha confirmado en una serie de stories que ha estado subiendo en sus primeras jornadas en Latinoamérica.

Respecto al bolso, se trata del modelo 'Picnic' de Call it by your name, una firma francesa que destaca por sus colores y estampados. María García de Jaime, concretamente, se ha decantado por un diseño que mezcla dos tonos de verde. El mismo modelo, no obstante, también ha sido confeccionado en negro y marrón -para las más clásicas-, así como en azules y fucsias -para las más atrevidas-.

El bolso cuenta con una amplia capacidad y un sinfín de bolsillos -en su interior y en su exterior-, que lo convierten en un modelo ideal "para llevar tus pertenencias a todas partes". Así, de hecho, lo define la marca francesa en su página web. Incluye, además, dos anillos de fijación.

Sobre el diseño, tiene un print de estilo Paisley, fabricado en algodón en Estados Unidos. Cuenta con un asa corta para llevarlo a mano, así como con una corra para colocarlo al hombro. De esta última forma lo ha lucido María García de Jaime en las fotos compartidas en Instagram.

Detalles del bolso que María García de Jaime ha llevado a Perú. Instagram

Aunque es de una firma francesa con base en París, la marca hace envíos a España y a otros países de Europa. Incluso permite devoluciones en un plazo de 14 días desde la recepción del paquete. El precio base del bolso es de 180 euros.

En sus primeros días en Perú, la joven influencer ha utilizado el bolso 'Picnic' para completar un look relajado, perfecto para hacer turismo. María García de Jaime ha optado por unos pantalones holgados, camisa de rayas oversize, chaleco y sandalias planas. En determinado momento, ha querido dar total protagonismo al complemento de Call it by your name, confirmando lo encantada que está con su adquisición. "In love", comentaba la creadora de contenido en dicha instantánea.

Respecto a la marca, cuenta con una amplia colección de bolsos y accesorios de calidad, cuya esencia se basa en los "diseños tradicionales de pañuelos y el arte del bordado". En sus plataforma online indican que sus piezas han sido "diseñadas, confeccionadas y bordadas a mano".