El vestido de estampado de cuadros de Alba Carrillo del que te enamorarás este otoño

Alba Carrillo (38 años) vive un momento dulcísimo a nivel profesional. Desde que se cerró su colaboración en el espacio DCorazón, en TVE, programa presentado por Anne Igartiburu (55), su rostro se ha revalorizado considerablemente, afianzándose en la cadena pública.

En los últimos días se ha conocido que la exmujer de Feliciano López se enrolará, próximamente, en una nueva aventura profesional: un proyecto, capitaneado por Inés Hernand (32) y Mariona Casas (23), que ocupará la franja de los viernes por la noche.

Más allá de su boyante situación laboral, Carrillo destaca, además, por su buen gusto a la hora de vestir. Es toda una creadora de contenido y sus 784.000 seguidores dan buena fe de ello. Carrillo siente pasión por las tendencias, y lo deja patente en cada intervención en televisión.

En una de sus últimas publicaciones, Alba lo ha vuelto hacer: enamorar a sus seguidores con un diseño ideal para este otoño. El vestido lo firma Celia B, una marca que Alba conoce muy bien y a la que le tiene verdadero fervor. No lo decimos en EL ESTILO de EL ESPAÑOL, sino que ella misma lo comparte en sus redes sociales.

"Fall in color. Celia B sabe diseñar y sorprender, con las presentaciones de sus colecciones, a partes iguales. Nos ha hecho sacar los pinceles y 'tirar' de imaginación y color como solo ella sabe", postea la también exmodelo. En la imagen se la ve luciendo un diseño que ha acaparado todas las miradas.

El vestido que ha lucido Alba Carrillo.

Se trata del modelo Houx, cuesta 300,95 euros. Está disponible en diferentes tallas. En el apartado de Descripción se puede leer: "El vestido Houx es la prenda perfecta para el día a día en otoño. Con un estampado de cuadros en tonos verdes y marrones, mangas abullonadas y puños con volantes".

Y se añade: "No querrás quitártelo nunca. ¿Lo mejor? ¡Los bolsillos!". En cuanto a los cuidados, se aclara: "Lavar a mano con agua fría, secar por separado en posición horizontal, no planchar, no usar lejía". Por último, puntualizar que está fabricado en algodón, poliéster y elastano.

Celia B está arrasando en todo el mundo y son muchas las prescriptoras de moda que ya la han lucido, desde las más internacionales, como la bloguera de moda Amy Roiland, la influencer Klaudia Kedziora hasta las españolas que más apoyan la marca España. Paula Echevarría (47), Anita Matamoros (23), Ana Milán (51) o María Fernández Rubíes (33) son algunas de las que han lucido en numerosas ocasiones los diseños de Celia B.