Alba Carrillo tiene el conjunto deportivo perfecto para pasar un día en el campo y lo firma Antipodean

La exmodelo y colaboradora de televisión Alba Carrillo (37 años) cuenta con un gran poder suscriptor. Buena cuenta de ello la pueden dar sus 779.000 seguidores de Instagram: todo lo que promociona en su red social arrasa y, en el mejor de los casos, termina agotándose en cuestión de horas.

Alba Carrillo es una mujer apasionada, en el amplio sentido de la palabra. Y esa implicación la demuestra tanto en su trabajo en televisión -todo lo que defiende lo hace con denuedo y sin medias tintas-, como en uno de sus grandes pasatiempos, en el que ha encontrado un filón: la moda y las tendencias.

Si bien el pasado mes de julio sorprendía y enamoraba a sus followers, durante un crucero por Marsella, con un vestido de Celia B, ahora ha repetido la fórmula, pero apostando por una firma que es nueva en su armario o, al menos, tiene poco tiempo: Antipodean.

Para pasar un agradable día en el campo, no lo pienses más: hazle caso a Alba Carrillo y luce su favorecedor conjunto deportivo, compuesto de bomber y pantalón. Por un lado, la Quincy Bomber "fue diseñada para acompañar tu guardarropa durante los meses más fríos. Con nuestras distintivas mangas abullonadas", reza la página web.

Se añade: "Esta bomber completamente forrada, cien por cien lino, cobra vida a través de una combinación de costuras superiores y motivos bordados que rinden homenaje al arte poco convencional de la naturaleza. Esta obra de arte requiere de 20 a 24 horas de trabajo para crearla con nuestros artesanos en la India".

La bomber está disponible en diferentes tallas y cuesta 595 euros. En cuanto al pantalón, se hace constar que es "artesanal, con la facilidad de uso diario. Quincy Track es el puente perfecto entre la sencillez y la elegancia". Cuesta 485 euros.

Las reacciones a la publicación de Alba Carrillo no se han hecho esperar: "Beautiful", "Qué guapa y qué luz. Por un momento me has recordado a Los Ángeles de Charlie con ese look", "Un bello animal televisivo se están perdiendo las cadenas de televisión.", "Hasta en chándal estás estupenda".

Sobre Antipodean

Antipodean es una firma australiana. "Se equilibra con dos fuerzas impulsoras: la innovación y el diseño duradero. Nuestra artesanía celebra la individualidad a través de una creatividad auténtica e intuitiva. La artesanía impecable combinada con conceptos contrastantes y una sensibilidad elegante son los sellos distintivos de Antipodean. Nos centramos en el arte, somos atemporales y no hacemos concesiones a nuestra estética", reza la sección Quiénes Somos.

Y se añade: "Cada pieza cuidadosamente elaborada encarna tanto el viejo como el nuevo mundo, diseñada para ser apreciada durante años. El enfoque artístico de Antipodean se inspiró en el estilo de vida australiano y tomó un camino menos transitado con un diseño fluido y tapizado. Se trata de una selección de prendas bien pensadas, diseñadas para honrar la silueta y el sentido de identidad".