Última hora sobre la salud de María Edite, la madre del hijo no reconocido de Julio Iglesias, ingresada en estado grave

Javier Santos (48 años), el hijo no reconocido del cantante Julio Iglesias (80), está viviendo unos días para olvidar tras el ingreso de urgencia de su madre, María Edite Santos (70), en un hospital de Valencia. La progenitora del presunto vástago del intérprete de Me va, me va se vio obligada a acudir al centro médico a causa de "dolores encefálicos".

Allí, bajo la observación médica, de la Unidad de Cuidados Intensivos, María Edite lucha por vivir, por superar este tremendo bache de salud. Contaban este pasado miércoles, día 21 de agosto, que la mujer que sostiene haber mantenido un affaire con Julio Iglesias está "muy grave, fatal". No obstante, con el paso de las horas parece que las noticias que salen de ese hospital son un poco más halagüeñas.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto, en las últimas horas, con el abogado Fernando Osuna, quien defiende los intereses de Javier Santos en su litigio con el cantante internacional. Este letrado -amigo, además, de la familia Santos-, desliza que María Edite "ha experimentado mejoría en su salud, aunque sigue hospitalizada".

María Edite Santos junto a su hijo, Javier, llegando a los juzgados, en 2019, en Valencia. Gtres

Este medio confirma que María Edite, al cierre de este artículo, sigue en la UCI. El dato que demuestra que, en efecto, Edite está mejor, dentro de su gravedad, es que ya ha tenido acceso a su teléfono móvil y ha podido atender una llamada que le ha realizado el portal Vanitatis.

María Edite Santos informa que fue el pasado 10 de agosto cuando ingresó en el Hospital La Salud de Valencia. Un persistente malestar general -marcado por dolor de cabeza, vómitos y un desmayo- fue el motivo por el que no dudó en ponerse en las mejores manos: las de los médicos. Le hicieron varias pruebas, cuenta María Edite a la periodista Paloma Barrientos.

"Lo he pasado muy mal. Pensaba que me moría", arranca su relato Edite al otro lado de la línea. "Me caí, tenía la tensión muy alta y fue entonces cuando me llevaron al hospital. A mí me miraban normalmente en las revisiones la tensión y siempre la tuve bien. (...)", ha añadido. Asevera María Edite que ya está mejor, que confía en que en los próximos días le den el alta hospitalaria.

"Ya estoy mucho mejor. Eso es lo que me han dicho los médicos. Todo depende de lo que me digan. Estoy muy cuidada y con mis dos hijos. (...) No me voy a morir hasta que se haga justicia, que ese hijo de Satanás, Julio Iglesias, sigue sin reconocer a mi hijo. Si la vida es un suspiro, entiendo por qué lo hace. Llevo toda la vida luchando y seguimos. Mi hijo también y pronto habrá noticias".

La lucha de María Edite

María Edite Santos, inmortalizada en 2020, en Alicante. Gtres

María Edite Santos no ceja en su empeño y sigue batallando, junto a su hijo Javier, por que la justicia les congracie y obtengan lo que es justo: el reconocimiento de paternidad por parte del marido de Miranda Rijnsburger (58). A principios de 2023, María Edite hizo pública su autobiografía, llamada Bailando en las sombras, en la que cuenta al detalle cómo fue su relación con el cantante de Me olvidé de vivir.

Ese mismo año, visitó un plató de televisión. Acudió entonces como invitada al extinto ¿Quién es mi padre?, espacio presentado por Carlota Corredera (50). En aquella ocasión, como hizo anteriormente, María Edite, con gran vehemencia, defendió su fugaz pero fructífera historia de amor con el exmarido de Isabel Preysler (73).

"No me gusta hablar de él, no me gusta porque sufrí mucho. No tenía a nadie. Me sentí sola y mi vida ha sido la soledad. Nunca pensé el aborto. ¿Embarazada? ¿Qué hago? ¿Con un niño?", fue parte del relato que vertió en Mediaset España. María Edite y su hijo, desde hace algunos años, han depositado su confianza en el letrado Fernando Osuna.

El objetivo no es otro que Javier Santos sea reconocido como hijo legítimo y biológico de Julio Iglesias. En abril de 2021, el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por el abogado de Santos, al considerar que el asunto era "cosa juzgada". Desde entonces, ninguna otra información ha trascendido a los medios de comunicación sobre esta batalla.