Alba Carrillo tiene el vestido de 'tweed' de pata de gallo ideal para un look 'chic' y atemporal

Alba Carrillo (37 años) está viviendo un momento imparable a nivel profesional. La hija de Lucía Pariente (61) no se puede quejar: los proyectos se le acumulan. A su colaboración en Mañaneros y DCorazón, se une su incursión como concursantes en espacios de la talla de Aquí la tierra, Bake Off: Famosos al horno e El Cazador Stars.

Un boyante momento que se suma a su vertiente como influencer. Carrillo, que recientemente ha saltado a las páginas del papel couché por su última relación sentimental con un joven llamado Álex Coves -historia de amor que, finalmente, ha concluido-, cuenta con un gran poder suscriptor.

Amén de una modelo que adquirió gran notoriedad años atrás, hoy la colaboradora goza de una gran popularidad como it girl. Precisamente, en uno de sus últimos stories, Carrillo lo ha vuelto a hacer: ha enamorado a sus seguidores con un vestido de corte tweed en color coral.

Precisamente, en una de sus últimas apariciones en televisión, en concreto en el espacio DCorazón, presentado por Jordi González (61) y Anne Igartiburu (55), Alba ha presumido de outfit al tiempo que postea: "¿Puedo ser más feliz en DCorazón? Me encanta compartir plató con mis compañeros y que lleven la batuta dos grandes de la comunicación".

Para este día tan especial, Carrillo apuesta por un diseño de la firma Georges Rech París. "Es un diseño ligero y ofrece un aspecto elegante con su clásico estampado de pata de gallo y su corte corto. Sin mangas, es perfecto para los días cálidos o se puede combinar con una chaqueta para un atuendo más formal. Ideal para un look chic y atemporal", se puede leer en la página web.

Cuesta 390 euros y sólo está disponible en color coral. En cuanto a las instrucciones de cuidado, se recomienda: limpieza en seco, planchado suave, no secar en secadora, no usar lejía. Las reacciones a la publicación de Carrillo no se han hecho esperar: "Preciosa e inteligente. ¿Qué más se puede pedir?", "Te sienta genial RTVE", "Siempre preciosa", "Me encanta ese vestido".

Sobre Georges Rech

"Dar un nuevo impulso a la alta costura, ofrecer a las mujeres otra forma de vestir...", dijo Georges Rech. Fue a principios de los años 60 cuando George Rech apostó por una idea llena de audacia e intuición: la de crear prêt-à-porter de lujo.

"Para estas mujeres del Café de Flore a las que admira, George Rech imagina colecciones con códigos únicos y looks innovadores. Siluetas equilibradas y elegantes que siguen a la mujer allá donde vaya, haga lo que haga", reza la web de la firma.

"En el corazón de su taller parisino, Monsieur Rech crea cada temporada una nueva alquimia de estilo y saber hacer. Transforma los vaqueros para hacerlos sofisticados, hace del esmoquin la forma femenina por excelencia y da sus cartas de nobleza a la ropa deportiva siguiendo su línea de conducta: romper con el clasicismo, perpetuar la atemporalidad y sublimar a la mujer".