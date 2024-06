Primark y Rita Ora vuelven con la colección más festivalera: el vestido que necesitas para este verano

Quizás eso de que segundas y terceras partes nunca fueron buenas no es del todo cierto a veces. O al menos no para Rita Ora (33 años). La cantante británica decidió dar un paso más en su carrera profesional y sumergirse en el mundo de la moda hace unos meses. Lo que nadie se esperaba era que lo haría de la mano de una de las empresas de fast-fasion más importantes a nivel mundial: Primark. Y no solo eso, sino que además repetiría en hasta tres ocasiones en menos de un año.

Ya en septiembre de 2023, Rita Ora se mostraba pletórica de emoción en sus redes al hacer pública su primera colección de ropa con una marca. Con un exclusivo lanzamiento de 169 prendas de ropa, accesorios y calzado, la cantante se abría un hueco en el mercado de la moda.

Con esta primera colaboración, que estaba disponible en todas las tiendas del mundo a partir de 4 euros, Rita Ora presentaba prendas de punto, abrigo y denim. Aunque enfocada de cara al invierno al ser lanzada a mediados de septiembre, la artista demostraba que no hace falta esperar al verano para sacar a relucir tus mejores outfits.

Rita Ora x Primark Primark

A mediados de marzo, la artista volvía a repetir la misma fórmula, sacando una nueva colección coincidiendo con la entrada de la primavera. En esta ocasión, la joven británica optó por los trajes y colores pastel como receta estrella.

Ahora, de cara al verano y sabiendo los buenos resultados que consiguió con su primera colección, trae un nuevo recopilatorio de looks que resaltan por su temática festivalera.

Si hay algo por lo que destaca esta nueva colección es la variedad de opciones que presenta la cantante. Conjuntos veraniegos en tonalidades cálidas, faldas de tejido largas o llamativos vestidos florales que podrás combinar con chaquetas de ganchillo para aquellas noches en las que refresque un poco más son el resumen de lo que la artista buscaba con su colección.

Vestido vaporoso de gasa con toques florales Estilismo de Rita Ora x Primark

En cuanto a los accesorios, Rita es consciente de lo que puede cambiar un buen complemento el outfit de cualquier chica y así lo ha reflejado. Desde bolsos de cuentas hasta extravagantes gafas de sol, sin olvidarse de los clásicos aros dorados y plateados que nunca fallan. Además, la artista no ha dejado de lado las prendas de baño que tanto dolor de cabeza suponen para muchas año tras año.

Sin embargo, si hay una pieza que está captando la atención de todo el que accede a la colección es un vaporoso vestido de gasa con detalles cut-out y flores rojas. Quizás por su sencillez y elegancia simultánea, o bien por su módico precio de 20 euros, lo cierto es que la prenda se presenta como un must para este verano.

Aunque la colección apenas lleva fuera desde el pasado 18 de junio, los comentarios en las redes tanto de la propia Rita Ora como de Primark hacen apuntar que esta tendrá el mismo o más éxito que la anteriores.