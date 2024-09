Gemma Pinto muestra sus dos nuevos bolsos de It's Lava: un modelo 'shopper' y un diseño metalizado para el día a día

El pasado martes, 10 de septiembre, Gemma Pinto (27 años) hacía unboxing de dos nuevos regalos que, sin duda, solucionarán sus looks de otoño e invierno. La influencer, concretamente, recibía dos bolsos de It's Lava, la exitosa firma de su compañera de profesión, Sara Baceiredo.

Ahora, Gemma Pinto incorpora en su armario el modelo 'Arenal'. Ella misma lo describía como un "bolso grande, muy útil para viajar o para aquellas que llevan de todo y más en su bolso". Se trata de un diseño shopper, que además incluye un bolsillo extra en el fondo y dos anillas para añadir una correa diferente. En definitiva, un must para los días en los que hay que tener a mano más que lo imprescindible.

Gemma Pinto lo tiene en gris oscuro -casi negro-, un básico que combina con un sinfín de propuestas. No obstante, la marca también lo ha diseñado en otros tonos neutros -beige o burdeos- y en colores más llamativos -verde pino, verde menta y rosa- para las más atrevidas. En cualquiera de ellos se vende por 98 euros.

Los bolsos de It's Lava que ha recibido Gemma Pinto. Instagram

El siguiente es un modelo de menor tamaño, aunque con una amplia capacidad para llevar lo imprescindible en la rutina. La novia de Marc Márquez (31) lo ha descrito como "un bolso mediano", que a ella, especialmente, le ha sorprendido "porque cabe muchísima cosa dentro". Un diseño "todoterreno", en palabras de Gemma Pinto, "ideal para el día a día y para irte de cena". En cuanto al modelo, la web de It's Lava especifica que uno de los extremos de la correa está fijado al bolso mientras que el otro extremo tiene una hebilla que facilita la regulación del tamaño. Desde la marca también indican que este tono, en concreto "puede perder su brillo y color durante el roce continuado".

Denominado 'Musa', se trata de un diseño que también está disponible en otros tres tonos -que no perderán color por el desgaste- y cuyo precio -100 euros- es idéntico al del diseño silver que acaba de sumar Gemma Pinto en su armario.

Ambos diseños son un acierto seguro y así lo confirma la catalana. Aunque de momento no se ha mostrado con ellos, como complemento de sus looks, el review que ha dejado en sus stories demuestra que no tardará en estrenarlos. De It's Lava, cabe puntualizar, también ha recibido una agenda académica, 2024-2025, de estampado vichy y en tonos naranja y rosa.