Amelia Bono luce 'cuerpazo' con este espectacular vestido de lentejuelas ideal para salir directa de la playa a cenar

El verano ya está en pleno ecuador. Un momento en el que se cruzan muchos afortunados que hacen las maletas para disfrutar del último mes de vacaciones con aquellos que ya están en la cuenta atrás para regresar a sus residencias habituales.

Está confirmado que el verano es la temporada del color, los estampados, las transparencias y las prendas más atrevidas. Es el momento de probar con nuevos estilismos que son tendencia y que encajan a la perfección en estas fechas.

Amelia Bono (43 años) ha vuelto a demostrar que sabe qué es lo que se lleva en cada momento y ha publicado en su perfil de Instagram un espectacular posado con el que ha dejado a propios y extraños sin palabras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amelia Bono (@ameliabono)

La hija de José Bono (73) está disfrutando de unos días de ensueño en la localidad malagueña de Marbella y ha utilizado sus redes sociales para compartir lo que se ha convertido en su nueva obsesión para un día de playa. Además, la empresaria ha acompañado la fotografía con un mensaje que incita a sus miles de seguidoras a la reflexión.

"¿Quién dice que un vestido así no vale para un día de playa y chiringuito?". Con estas palabras, Amalia ha querido compartir su último estilismo con el que, como ella misma asegura, podría ir hasta a un bar de playa. Y es que la influencer ha lucido 'cuerpazo' gracias a un vestido de lentejuelas negro que cubre un traje de baño en el mismo color.

Estilismo de Way & Style

Inmediatamente la publicación se ha llenado de comentarios queriendo saber la marca del vestido. Se trata de una firma ibicenca llamada Way & Style y a la que Bono suele recurrir en la época estival. En cuanto al outfit, un vestido de lentejuelas en tirantes que acapara toda la atención, pero al que la empresaria no ha dudado en incluir un capazo característico de playa y unas gafas para resistir al sol abrasador de Málaga.

El espectacular estilismo se encuentra disponible en la página web de la marca a un precio de 79,90 euros. Lo mejor, no es el único color. Si sientes que el negro se aleja de tu concepto de verano, la firma ibicenca te ofrece el mismo vestido tanto en beige como en blanco. Y es que no hay excusa para no caer rendida ante la nueva obsesión de Amelia Bono.