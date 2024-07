De Dulceida a Lola Lolita: esta son sus herramientas preferidas para presumir de melena este verano

El verano es la temporada del año en la que más sufre el cabello por la exposición a altas temperaturas y el agua del mar. Es ahora cuando hay que saber qué productos y herramientas utilizar para conseguir mejorar la salud del pelo y evitar que se dañe más de lo deseado.

Peinar el cabello en esta época es una de las tareas más complicadas por el encrespamiento, la sequedad y el difícil manejo con la humedad. A esto hay que sumar si se desea utilizar herramientas de calor para manejarlo y moldearlo a gusto y medida.

Dominar el pelo rebelde con encrespamiento requiere dedicación y paciencia, pero hay trucos para conseguir hacerlo. La influencer Lola Lolita (22 años) ha compartido en sus redes sociales cuál es su herramienta favorita para no renunciar al estilo ni en vacaciones y con la que no compromete la salud de su larga melena.

[Marta Lozano ha pasado unos días de ensueño en la Costa Brava con este espectacular vestido palabra de honor]

Lola Lolita en una imagen de sus redes sociales.

No es ningún secreto que la herramienta 2 en 1 GHD Duet Style, que seca y plancha al pelo a la vez desde la primera pasada, es uno de los productos estrellas de la firma de cuidado del cabello. Lola Lolita no es la única que ha demostrado que es un must en su vida. Antes que ella, otros rostros conocidos internacionalmente como Chiara Ferragni (37) han sucumbido a esta herramienta.

Esta plancha es capaz de secar y estilizar sin resecar el cabello, ya que gracias a su tecnología consigue retener la humedad natural. Promete no dañar el pelo y dejar la sensación de peluquería tan deseada por muchas. Tiene un precio de 419 euros, pero actualmente se encuentra rebajada a 359 euros en la página web de GHD.

En el caso de la creadora de contenido, ha escogido el modelo negro, pero también hay otras opciones diferentes en morado y blanco. La herramienta cuenta, además, con sensores capaces de predecir tus necesidades y conseguir que el pelo esté extremadamente liso, pulido y brillante.

Hace unos días, era Dulceida (34) la que compartía una herramienta muy similar y que también es un 2 en 1. La futura mamá escogió la GHD Duet Blowdry, que en lugar de alisar el pelo, aporta volumen para crear las ondas más perfectas y sin necesidad de salir de casa. Esta tiene un precio de 419 euros y también se puede adquirir en la página.