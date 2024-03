Lola Lolita: "Fui el hazmerreír y me abucheaban. Toda mi ciudad hizo un complot contra mí. Me quería morir"

Con sólo 21 años, Lola Lolita se ha convertido en una de las mujeres más famosas de España. Es la tiktoker más importante de nuestro país, con 12 millones de seguidores, ha desfilado con Kendall Jenner (28) y trabaja con prestigiosas marcas. Aún así, como muchas jóvenes de su edad, tiene momentos de mucha inseguridad. Ella misma lo confiesa en su entrevista con Vicky Martín Berrocal (51).

Lola Lolita es la última invitada del exitoso pódcast de la diseñadora, A solas con... Este martes, 26 de marzo, se ha estrenado una nueva conversación, en la que la tiktoker deja al descubierto su lado más íntimo. Una línea que también quiere seguir en redes sociales. "Me estoy mostrando más natural", confiesa la alicantina.

Vicky comienza la charla con su pregunta habitual: "¿Cómo te defines?". A lo que Lola Lolita responde: "Siempre he sido vergonzosa y tímida". Sus palabras podrían resultar extrañas por su gran exposición mediática, pero la tiktoker asegura que aquello que está fuera de su zona de confort -en su caso, la pantalla de un móvil-, le genera cierta ansiedad. "No sé gestionar mis emociones ni sé cómo comportarme realmente. Los nervios pueden conmigo. Lo paso muy mal. Tengo un pánico escénico muy fuerte que espero superar", comenta.

En la misma pregunta, la tiktoker añade: "Lola Moreno y Lola Lolita somos la misma persona. Una chica joven que empezó a subir vídeos en Musically -antiguo TikTok- con el iPhone 6 de mi padre. A los 18 cobré mi primera campaña. Empezó por pura diversión y ahora es mi trabajo".

Lola Lolita considera que ahora es "más carismática", aunque igual de tímida que en el pasado. Cuando comenzó, todavía estaba en el instituto. Una época agridulce, ya que fue víctima del bullying. "Fui el hazmerreír. Me abucheaban", confiesa la influencer a Vicky Martín Berrocal. La alicantina relata que era la única del colegio que se dedicaba a hacer vídeos en redes sociales y por ello se convirtió en el foco de todos los estudiantes.

En aquella época Lola Lolita se atrevió a sacar su primer libro. Tenía 17 años y consiguió que muchas jóvenes de su edad se animaran a leerlo. Eso sí, también fue objeto de reproche. "Toda mi ciudad hizo un complot en redes sociales, poniéndome fina, publicando que como una niñata podía estar haciendo eso. Me quería morir", recuerda.

En este punto de la entrevista, Vicky Martín Berrocal le pregunta a la tiktoker si le importa lo que la gente opine de ella. Muy sincera, Lola Lolita responde: "Te mentiría si dijese que no me importa. A día de hoy me sigue importando, pero no le doy tanto valor. Aprendes a vivir con ello". Para gestionar las críticas y los comentarios malintencionados, la joven cuenta con el apoyo de su entorno y de un psicólogo.

Lola Lolita en el Festival de Málaga. Gtres

Sobre su trabajo, confiesa que le cuesta desconectar. Desde que comenzó en redes sociales no ha parado. No ha conseguido dejar el móvil, pues asegura que se sentiría "mal e inútil". La creación de contenido comenzó siendo un hobby, pero a día de hoy es su fuente de ingreso. Lo define como una labor "agotadora", en la que no hay una rutina establecida. Eso sí, Lola Lolita se siente muy agradecida con los éxitos alcanzados.

Aunque hay muchas jóvenes que se dedican a lo mismo, la tiktoker de Alicante ha conseguido un sinfín de triunfos que a otros les cuesta más alcanzar. Aún así, sufre el síndrome del impostor. Cuando Vicky le pregunta qué ha hecho diferente, ella confiesa: "Nunca me he preguntado por qué yo, si no por qué esa no soy yo. Siempre me he comparado con otras porque creo que no valoro lo que soy o lo que tengo. Siempre intento menospreciarme. Y está mal".

Pese a ello, Lola Lolita es consciente de lo equivocada que está. "Tenemos que hablarnos bien a nosotras mismas. Cuando estás todo el rato menospreciándote te lo crees. Aunque yo no lo pongo tan en práctica", asegura.

La tiktoker, que va por su camino "sin querer pisar" a los demás, aprovecha para aconsejar a las jóvenes de su edad que quieren ser como ella: "Que hagan lo que les haga felices, que luchen por ello y si no, que tengan un plan 'b'".

Lola Lolita y su novio en un acto en Madrid. Gtres

Durante la conversación, Vicky Martín Berrocal también le pregunta por su madre, que a día de hoy es su mánager, y por su novio, Isaac Belk, que al igual que ella se dedica a las redes. "Nos ayudamos mutuamente. Nadie me va a entender como lo hace él", dice al respecto.

Sobre el amor y las relaciones de pareja habla casi al final. Lola Lolita cree que no perdonaría una infidelidad, aunque ella lo fue siendo una adolescente. "Ahora no", asegura. Su primera relación sexual se dio a sus 15 años, cuando ya llevaba seis meses con su pareja de aquel momento. En estas cuestiones, también se define como "tímida".

En los últimos minutos de la charla habla de sus miedos. A Lola Lolita le da terror quedarse sola y no llegar a lo que quiere. Para terminar, asegura a Vicky Martín Berrocal que está "feliz". Aunque siempre se "puede querer más", hoy se siente plena.