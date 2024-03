El rapero Sean 'Diddy' Combs, acusado de agresión sexual en una demanda en la que aparece el príncipe Harry

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) han allanado este pasado lunes, 25 de marzo de 2024, las dos mansiones, en Los Ángeles y en Miami, asociadas con el magnate del rap Sean 'Diddy' Combs (54 años) y con su productora, como parte de una investigación federal al parecer vinculada al tráfico de personas, según han informado medios estadounidenses.

Una lujosa vivienda de Holmby Hills, un barrio acaudalado de Los Ángeles conocido como hogar de celebridades y que acogió a la antigua Mansión Playboy, ha sido allanada por agentes del HSI, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional -DHS, en inglés-.

La residencia está asociada con la productora Bad Boy Films de Combs, según ha detallado el canal ABC. El HSI de Nueva York ha confirmado a la televisora en un comunicado que sus agentes ejecutaron "acciones policiales como parte de una investigación en curso" contra el cantante de I'll Be Missing You.

Dos momentos del registro de las casas del rapero. Gtres

La casa de Combs en la exclusiva Star Island, una isla artificial de Miami Beach, en Florida, también ha sido registrada este pasado lunes, día 25.

La redada en las propiedades relacionadas con Combs, conocido en el mundo del espectáculo como Diddy, forman parte de una investigación federal sobre trata de personas contra el rapero iniciada en Nueva York, han asegurado fuentes federales a ABC.

A finales de 2023, Combs fue demandado en cuatro ocasiones por supuesta violación. La última, presentada el 6 de diciembre, aseguraba que el rapero drogó en su estudio de Nueva York y violó a una menor de edad.

La demanda era similar a la entablada por Casandra Ventura (37), la cantante de R&B conocida como Cassie y exnovia de Combs, quien lo acusó de violarla y golpearla a lo largo de una década. Los dos lograron un acuerdo monetario pocos días después de presentada la querella legal.

Sean 'Diddy' Combs junto a Naomi Campbell en un acto público, en 2017. Gtres

Combs ha negado las acusaciones que enfrenta y dijo en diciembre pasado en una publicación de Instagram que las demandantes "intentaban difamarme, destruir mi reputación y mi legado".

Varias de las demandas que enfrenta el cantante se hicieron bajo el amparo de la Ley de Víctimas de Violencia de Género de Nueva York, que permite a los supervivientes de la violencia de género presentar demandas civiles contra sus agresores, incluso una vez transcurrido el plazo de prescripción.

El nombre del príncipe Harry

El príncipe Harry (39) ha sido nombrado en los documentos judiciales de Estados Unidos relacionados con la demanda -de 30 millones de dólares- que afirma que Sean ' Diddy' Combs es, presuntamente, un abusador sexual de hombres y mujeres, según ha revelado Daily Mail.

El productor discográfico Rodney 'Lil Rod' Jones ha presentado una demanda contra Diddy y afirma que su 'afiliación' con el duque de Sussex y otras estrellas le dio "legitimidad" a él y a sus asociados.

Los abogados de Lil Rod afirman que los invitados se sintieron atraídos por las supuestas fiestas de tráfico sexual de Diddy debido a su "acceso a celebridades como atletas famosos, figuras políticas, artistas, músicos y dignatarios internacionales como la realeza británica y el príncipe Harry", según rezan los documentos judiciales presentados en Nueva York.

Los documentos judiciales presentados en Estados Unidos no sugieren ninguna irregularidad por parte del príncipe Harry. Si bien el marido de Meghan Markle (42) no enfrenta un reclamo legal, no es la primera vez que la realeza se ve envuelta en acusaciones judiciales graves en los EE. UU. No en vano, el príncipe Andrés (64) se vio obligado a llegar a un acuerdo en una demanda presentada por Virginia Giuffre, una esclava sexual de Jeffrey Epstein.