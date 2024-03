Hiba Abouk: "Divorciarme de Achraf fue una decisión muy dura. Yo lo dejé todo por mi familia... y esta se rompió"

Este martes, 5 de marzo, Vicky Martín Berrocal (50 años) ha lanzado una nueva entrevista de su exitoso pódcast, A solas con Vicky. La protagonista ha sido la actriz Hiba Abouk (37), amiga personal de la diseñadora y con la que ha compartido momentos de confesiones, complicidad y admiración.

La intérprete de El Príncipe no ha vivido un año fácil tras su mediático divorcio de su exmarido, el futbolista Achraf Hakimi (25). Desde que saltó a la fama, Hiba Abouk ha preferido mantener todo lo que tiene que ver con su vida privada en un discreto segundo plano, pero su separación la colocó en primera línea de la noticia. "Soy discreta con mi vida. Es la elección que he hecho para poder ser libre y que mi vida no esté en boca de los demás. Mi vida es sólo mía", argumenta la actriz.

A pesar de no querer hablar abiertamente sobre cómo vivió uno de los momentos más difíciles de su vida tras la denuncia por presunta violación que recibió su exmarido y padre de sus dos hijos, la intérprete ha reconocido que ya ha cerrado ese capítulo y afronta un futuro con proyección: "He pasado el peor año de mi vida, pero está cerrado. Mi prioridad en la vida siempre son mis hijos. Tomo las decisiones por y para ellos únicamente".

A pesar de la polémica, reconoce que no fue fácil acabar con su matrimonio: "¿Cómo se sale de una historia así? Hay que pensárselo con muchísimo tiempo, debatiendo mucho contigo misma y con él, por supuesto, porque es el implicado". Las infidelidades y la deslealtad fueron los detonantes de su separación. "La deslealtad mata al amor. Perdonaría una infidelidad y lo he hecho más de una vez. Errores cometemos muchos, pero es complicado perdonar porque hay que hacer un gran trabajo contigo mismo", reconoce abiertamente.

Siempre discreta con su vida privada, no pudo evitar que su divorcio se convirtiese en noticia. "Lo he pasado muy mal porque no queríamos que fuera mediático y lo fue. Ha habido momentos durísimos, me quedé consumida, me consumí físicamente. Fue una decisión muy dura para mí porque yo lo dejé todo por mi familia y mi familia se rompió", explica la actriz de la exitosa serie de Telecinco. Dejó de lado el trabajo durante un tiempo para centrarse en las personas más importantes de su vida. "Dejé a mi marido, retomo mi profesión, cojo a mis niños vuelvo a Madrid y vuelvo a la vida", reconoce.

No lo ha tenido fácil en el amor, tal y como ella misma reconoce, sin embargo, no cierra la puerta a volver a enamorarse: "Con los hombres no he tenido nada de suerte. No he sabido atinar. He tenido muchas desilusiones, pero el amor se acaba. Todavía creo que pueda llegar alguien y ser el amor de mi vida".

Hiba Abouk en la gala de los Goya 2024. Gtres

Para Hiba Abouk, lo más complicado siempre es recomponerse de una desilusión. "Me he enamorado tres veces. El desamor es sufrimiento y cuando he empezado a sentir miedo es porque algo estaba fallando. Siempre ha sido el principio del fin. El amor no tiene nada que ver con el dolor. Cuanto peor me lo han hecho pasar, más me han hecho aprender cosas de mí. Te das cuenta de lo importante que es tener valores y lo inútil que es la venganza", explica.

No cambiaría nada de sus desamores, porque gracias a ellos ha aprendido y también le han dado a dos de las personas más importantes de su vida, sus dos hijos: Amín, de cuatro años, y Naim, de dos. "Me han devuelto la vida. La mayor lección es ese infinito amor que tienes por ellos. No conocí el amor verdadero hasta que nacieron y te das cuenta de que puedes dar la vida por ellos", explica.