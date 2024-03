Mario Vaquerizo: "Me veo más guapo ahora, con 66 kilos, que cuando pesaba 80. Me gusta la delgadez extrema"

Mario Vaquerizo (49 años) es el último invitado del exitoso pódcast de Vicky Martín Berrocal (51), A solas con Vicky. Este martes, 12 de marzo, se ha estrenado una nueva conversación, en la que el artista habla con total naturalidad de sus vivencias, sus creencias, su relación con Alaska (60) y la etapa en la que se encuentra.

Ha sido una charla amena y muy agradable, pues Mario y Vicky se conocen desde hace muchos años. Sobre ello, de hecho, hablan en la primera parte del programa, recordando la etapa en la que Vaquerizo fue mánager de la diseñadora. Pese a su cercanía, la empresaria, tal y como revela en sus redes sociales, tenía muchas cosas que preguntarle al cantante. Él, sin tapujos, ha contestado "a todo y más".

Mario Vaquerizo se define como "un hombre que ha sido fiel a sí mismo y sincero consigo mismo". Que cuando no ha tenido algo, asegura, ha "luchado por conseguirlo". Confiesa que ha sido así en todos los ámbitos de la vida. Desde su lado profesional hasta sus vivencias personales.

"Me gusto mucho y estoy muy orgulloso de mí", comenta Vaquerizo desde la humildad. "Me acuesto todos los días, después de rezar el Padre nuestro y el Ángel de la guarda. Me quedo leyendo un libro y pienso, 'qué contento estoy de cómo me ha tratado la vida y de cómo soy yo'".

Mario se gusta a sí mismo tal y como es. Y cuando ha tenido algo que no le ha encajado, lo ha cambiado sin ningún problema. "Era un niño muy acomplejado. Me veo más guapo ahora, con 66 kilos, que con 80. Me hace sentir bien a mí. Me gusta la delgadez extrema. Me veo más guapo. Tengo una dieta equilibrada, pero me gusta más. Estoy a favor del avance, de la cirugía estética. Yo, con 30 años, me hice la primera liposucción. Me cuido mucho. Estoy enganchado a las endorfinas. Soy muy adictivo", confiesa.

El artista se describe como una persona muy familiar. Habla todos los días con sus padres y asegura que le "encanta" que lo sigan "sobreprotegiendo". Esta sobreprotección, confiesa Mario, puede estar relacionada con la pérdida de su hermano, quien falleció atropellado por una ambulancia.

"Éramos totalmente diferentes. Yo, cuando era pequeño, era supertímido. Y mi hermano, el gamberrote. Después se cambiaron los papeles. Los tres últimos años fue de unirnos. Hubo un tiempo que no compartíamos nada. Empezamos a compartir cuando yo me caso con Alaska. Se fue en el mejor momento, porque estábamos muy unidos".

El cantante de las Nancys Rubias tiene "una filosofía muy cristiana". Se describe como una persona muy espiritual, pero aún así le tiene miedo a la muerte. "Estoy feliz y no quiero perderme esto. Estoy tan pleno", asegura. A punto de cumplir 50 años, Mario Vaquerizo siente que está en su mejor momento. "Me da miedo morirme en vida. Pido que no me entere, que no tenga que pasar por un proceso de enfermedad".

Este año, además de llegar a su quinta década, celebrará sus 25 años de matrimonio con la cantante de Fangoria. "Mi madre se enteró por Terelu que me había casado con Alaska", comenta Mario. Sobre los comienzos de su historia de amor, cuenta: "Olvido en ese momento estaba en otra relación, no se podía decir nada. Nos veíamos a escondidas. Yo no lo quería decir, pero las madres son muy listas. Ya después, cuando me iba a casar en Las Vegas, llevaba con Olvido seis meses y decidimos irnos sin decírselo a nadie, porque era el momento de los dos. A mi madre le dije que Alaska venía de traductora conmigo. Y cuando vuelvo me dice '¿no te habrás casado?'. Volví el 1 de diciembre y el 26 salió la noticia, con Terelu".

Vicky Martín Berrocal indaga más en la relación y le pregunta por el sexo. Sobre ello, Mario responde: "El sexo lo contemplas de otra manera, con mayor tranquilidad y serenidad. Pero sigue existiendo. Lo que salva es que haya atracción".

El artista asegura que nunca ha sido infiel y deja claro que sólo ha tenido relaciones con mujeres. "A mí me gustan las mujeres. No tengo ningún complejo en decir 'qué tío más guapo'. Pero nunca he tenido relaciones con un hombre".

La paternidad es uno de los últimos puntos que toca Vicky en la entrevista. Mario Vaquerizo confiesa que le habría gustado ser padre, pero que su mujer, Alaska, no ha tenido la misma inquietud. "No he sido padre, perimero porque mi mujer no tiene el instinto maternal. Le encantan los niños, pero no le apetecía. A mí sí me hubiera apetecido, porque creo que hubiera sido un buen padre. Pero si no era con mi mujer, no", dice el cantante.

Al final de la conversación, Vicky rescata un extracto de su anterior entrevista con Sofía Vergara y le pregunta a Mario por sus finanzas. A esto, Vaquerizo responde: "A mí me gusta mucho el dinero. Y me encanta tener las seis casas que tengo en la Gran Vía". A la vida, el artista sólo le pide "que todo se quede como está. Con lo bueno y con lo malo". Se siente "muy afortunado".