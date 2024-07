Copia las nuevas gafas de sol de Laura Matamoros y potencia el color de tus 'looks': redondas, XL y por 69 euros

Las gafas de sol son el complemento por excelencia del verano. Aunque se llevan en cualquier momento del año, es en la temporada estival cuando más destacan. Las hay de todos los tipos. Desde las más clásicas y en colores neutros hasta las más arriesgadas y llamativas. Por estas últimas suele apostar Laura Matamoros (31 años), que en los últimos tiempos se ha convertido en un referente de moda para sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, convertido en una suerte de escaparate a la vez que un perfil motivador para fomentar la disciplina deportiva, atesora un millón de seguidores, quienes suelen poner el foco en sus estilismos.

En lo que se refiere a gafas de sol, la influencer también ha despertado el interés de las redes sociales. Recientemente, en un post que compartió en Instagram, fueron muchos los que apuntaron a los detalles de este accesorio, con el que completaba un peto de estampado vichy en rojo y blanco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores)

"Las gafas son totales", "¿De dónde son las gafas?" o "Estás ideal, las gafas me encantan", fueron algunos de los comentarios y preguntas que recibió la hija de Kiko Matamoros (67) en la mencionada publicación. Laura, aunque dejó la referencia de la marca etiquetada en una de sus fotos, no dejó constancia del modelo exacto. EL ESPAÑOL, no obstante, conoce todos los detalles.

Tal y como ha descubierto este periódico, entonces Laura se decantó por el modelo 'Salitre Cariaco Sun', de Multiópticas, una de las firmas favoritas de las influencers. Se trata de un estilo redondo y XL con rayas de colores como print. El de la Matamoros, en concreto, mezcla los tonos blanco, verde, amarillo y carey, consiguiendo una línea cromática ligada a la tierra.

La misma marca, no obstante, también vende el diseño en azul claro, blanco y rojo, para aquellas que prefieran otra combinación de tonos. En cualquier caso, su precio es de 69 euros y las lentes son polarizadas. Sobre este último detalle, cabe puntualizar que se pueden personalizar en diferentes colores: gris-verde, marrón, azul marino o negro.

La que fuera concursante de Supervivientes arriesgó al combinarlas con un look estampado. Laura Matamoros, las eligió como complemento de un peto de cuadros. En el resto de prendas fue más básica, pues optó por unas sencillas sandalias negras y un bolso de rafia.