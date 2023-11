Encontramos la alternativa al vestido estampado de Zara que Rocío Osorno ha agotado

Cada influencer está acostumbrada a dar a sus seguidores su pequeña porción semanal de interacción con ellos. En el caso de Rocío Osorno (35 años), la sección que se inventó hace ya bastantes meses para llevar esto a cabo es la de "los lunes de novedades de Zara".

La it girl sevillana publica diferentes looks de la firma española y sus followers intentan adivinar si es algo que ella se compraría o no -pista: la conocen tanto que casi siempre aciertan-. Este lunes, 20 de noviembre, Osorno posteó diferentes outfits e incluso brindó una alternativa a un problema que ella misma había creado.

En pocas horas, la diseñadora ha agotado un vestido verde, estampado y con chaleco de terciopelo oscuro del buque insignia de Inditex. Con escote en pico y manga larga, lleva cintura elástica y botones delanteros. De ese modelo, que reside en el vestidor de la empresaria de moda desde hace tiempo, ya no quedan existencias.

Rocío Osorno con el vestido verde de Zara que ha agotado. Redes sociales e Inditex

Aunque para subsanar ese asunto ante los ojos de sus seguidores, la influencer les ha ofrecido otra alternativa. Y además, con el mismo precio, 35,95 euros. Se trata de un diseño parecido aunque en color azul. Entre las novedades de Zara es de este lunes, Osorno indicó lo siguiente: "Este vestido es primo hermano de que llevo hoy, pero en tonos azules".

EL ESTILO de EL ESPAÑOL ha podido comprobar que, efectivamente, la prenda tiene más o menos las mismas características. Es un diseño corto, de manga larga con fruncido en el puño, escote en pico y chaleco de terciopelo. Aunque, eso sí, el estampado tiene diferente estilo. El azul lleva el fondo negro y el print luce parecido al clásico e infalible Paisley con detalles también en tonos blancos. Su precio es de 35,95 euros.

Vestido de Zara en color azul, la alternativa al vestido verde de Rocío Osorno. Inditex

Rocío Osorno ha seguido el consejo que dan desde la web de Zara y ha lucido este vestido estampado con botas altas, además de una media semitupida, tal y como lo lleva la modelo de la joya de la corona de Inditex.

Lo de las medias es clave debido a que, aunque las temperaturas están siendo bastante inusuales para ser noviembre, este martes, según la AEMET, llega un "zarpazo polar" que obligará a que todos nos protejamos con las prendas más calentitas que tengamos en nuestro armario.

