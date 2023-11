Los 45 años de Ainhoa, novia de Iñaki Urdangarin: su gran cambio y la verdad tras las fotos familiares en bicicleta

Este pasado lunes, 20 de noviembre, ha sido un día muy especial, un aniversario redondo y marcado en rojo en el calendario vital de Ainhoa Armentia, la pareja sentimental de Iñaki Urdangarin (55): ha cumplido la simbólica cifra de 45 años y lo ha hecho en uno de sus mejores momentos tanto personales como profesionales. Ainhoa e Iñaki viven un gran período, y no lo pueden -tampoco quieren- disimular.

La semana pasada, una revista del corazón publicaba unas fotografías reveladoras de la enamorada pareja montando en bicicleta, en un sendero del bosque de Vitoria, junto al hijo mayor de Armentia, de 17 años. La publicación destacaba la complicidad del que fue duque de Palma, quien, de acuerdo al relato de la revista, "ejerció como un padre" del vástago primogénito de su razón de amor.

Lo sorpresivo de estas fotografías viene porque es el primer material gráfico que atestigua la relación de Iñaki con -al menos- el hijo mayor de Ainhoa. EL ESPAÑOL ya informó hace un tiempo que Urdangarin había conocido, y trataba y frecuentaba, a estos menores, si bien es cierto que los hijos que él tiene en común con la infanta Cristina (58) siguen sin conocer a Armentia, pese a que, a priori, se aseveró lo contrario.

Ainhoa Armentia Acedo en una fotografía tomada en Vitoria, el pasado mes de septiembre. Europa Press

En medio de este plácido trance, Ainhoa sopla las velas de su cumpleaños. Tal como se desliza, Iñaki -que este pasado domingo, 19, acudió a ver jugar a su hijo Pablo (22) con su equipo, Fraikin BM. Granollers- y Armentia celebrarán este día tan especial para ella en Vitoria.

La vida profesional de la ilusión amorosa de Iñaki ha experimentado un gran cambio a mejor, pues está trabajando en la empresa Nuño y Pescador S.A, que se dedica a la construcción. Ainhoa está en nómina, no así Urdangarin, quien, pese a que se dijo que compartía entorno laboral con su pareja, no es así. Al menos, no de forma oficial.

Cabe recordar que el año pasado también sufrió la pareja un contratiempo que trastocó sus planes de celebración. Urdangarin tenía pergeñado un fabuloso plan, y sorpresa, para el gran día de Ainhoa.

Un viaje romántico y lejano, a solas, para agradecerle a ella su inquebrantable apoyo en su peor momento. "Tenía pensado hacerle algo bonito como el año pasado, pero no ha podido ser. Él lo tenía todo cerrado ya. Había mucha ilusión", explicaron a este periódico fuentes cercanas a Armentia.

El exduque de Palma en una fotografía reciente, durante la celebración de un partido de su hijo Pablo, en Vitoria. Gtres

La razón por la que todo se fue al traste obedecía al percance que sufrió Iñaki Urdangarin haciendo deporte, accidente por el cual se rompió el codo y tuvo que ser operado. Una lesión que paralizó y modificó todos los planes. "Retomarán más adelante el viaje. Este domingo lo han pasado aquí, en Vitoria, en plan tranquilo y con la familia", sostuvieron entonces.

Hoy, un año después, ambos continúan con su historia de amor. Matiza quien está capacitado para hacerlo que a Iñaki y a Ainhoa no les hizo ninguna gracia verse en una revista del corazón la pasada semana. No ya por ellos -han ido comprendiendo que exponerse públicamente puede conllevar que un paparazzi los inmortalice-, sino por el hijo mayor de Ainhoa. Ella "se molestó" al ver el reportaje.

Defienden, en su entorno más íntimo, que las fotografías de un menor no deberían tomarse, por más que se pixele el rostro. Por supuesto, se afirma categóricamente que Iñaki y su pareja no tenían constancia alguna de que estaban siendo grabados: "¿Quién va a pensar que ellos participan o se dejan hacer? Eso es no conocer su realidad".

Sin firma de divorcio

En marzo de 2023, a EL ESPAÑOL se informó que la pareja "ha hablado de casarse". Desean formalizar su relación, pero aún eso no será posible ni han fijado ninguna fecha. De momento, a efectos prácticos, no pueden darse el 'sí, quiero' porque él todavía está casado con la infanta Cristina.

1 de marzo de 2023 se confirmó que Ainhoa Armentia estaba oficialmente soltera tras ratificarse el divorcio con su marido y padre de sus dos hijos, Manuel Ruiz. La separación de facto entre ambos se produjo mucho tiempo antes, incluso con anterioridad a que viera la luz pública el romance de ella con el todavía marido de la Infanta.

Sea como fuere, un crucial paso en la vida de la nueva razón de amor de Iñaki que la deja libre para su flamante vida. Urdangarin y Cristina de Borbón, no obstante, aún no han rubricado la estampa de su divorcio, hecho que se avanzó que tendría lugar el pasado mes de junio, haciéndolo coincidir con los 18 años de Irene Urdangarin. Pero la mayoría de edad llegó, pasó y nada se ha conocido al respecto.

Sólido amor

Armentia en una instantánea tomada en Vitoria, tras el escándalo de sus fotografías con Iñaki. Gtres

Lo que empezó como un romance sorpresivo y rompedor e inesperado -a golpe de exclusiva en una revista- se ha transformado en una historia de amor con base sólida. Los enamorados han dado pasos discretos, pero certeros y ya viven juntos, bajo el mismo techo, como informó este medio hace unos meses. Al menos, cuentan con una casa, alquilada, en la que se reúnen y pernoctan algunas noches.

De este modo, Iñaki y Ainhoa disfrutan de la intimidad de su amor y, al mismo tiempo, responden a las obligaciones familiares. Cada uno en sus respectivos hogares familiares. Se hace constar que en lo que a ella respecta comparte muchos momentos, tareas y obligaciones con sus hijos, quienes viven en el que fue el hogar conyugal. Por su parte, Urdangarin está muy implicado en el cuidado y la atención de su madre, Claire Liebaert Courtain, de 88 años de edad.

