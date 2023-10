La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin suman un aniversario más de boda sin firmar el acuerdo de divorcio

Aunque se barajaba que la infanta Cristina (58 años) e Iñaki Urdangarin (55) finalizarían su trámite de divorcio una vez que su hija Irene alcanzara la mayoría de edad para evitar convenidos de custodia, hasta ahora no hay confirmación de la firma. Han pasado cuatro meses después del 18 cumpleaños de la menor de sus vástagos y lo cierto es que los exduques de Palma no han terminado por romper su relación de forma definitiva y siguen sumando años de casados.

Este miércoles, 4 de octubre, se cumplen 26 años de la boda de Cristina e Iñaki, celebrada en la catedral de Santa Eulalia de Barcelona. Los exduques de Palma se dieron el 'sí, quiero' un día como este, pero en 1997, ante más de 1.500 invitados, entre los que se encontraban la familia de ambos, representantes de 40 casas reales de todo el mundo y las principales autoridades del Estado. La Infanta vestía un diseño de Lorenzo Caprile y confirmaba su admiración por el deportista con un sinfín de miradas cómplices que acapararon el foco durante la ceremonia.

Entonces, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se prometieron amor para siempre y nada hacía presagiar que casi 25 años después pondrían fin a su relación. Ni siquiera el caso Nóos, que apartó al exduque de Palma de sus funciones dentro de la Casa del Rey y por el que fue condenado a prisión a la vez que la Infanta se sentaba en el banquillo de los acusados, dinamitó el matrimonio.

[Kiosco rosa: el inesperado beso de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en su último encuentro familiar]

Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón el día de su boda. Gtres

La noticia de su ruptura llegó en enero de 2022 después de que la revista Lecturas publicara una foto Iñaki Urdangarin junto a Ainhoa Armentia. Tras aquella histórica portada, la hija de los Eméritos y el que fuera jugador de balonmano confirmaron su separación mediante un comunicado conjunto.

"De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean", expresaban entonces los exduques de Palma que, un año y nueve meses después siguen unidos legalmente.

Hace casi un mes, fuentes cercanas informaban a EL ESPAÑOL que "el divorcio está más cerca, pero no tienen prisa". Explicaban a este periódico que "ambos son conscientes de que no pueden alargar esta situación" y habían "retomado" la negociación después de un traspié que había retrasado el proceso. El problema, señalaba la misma persona, llegó el pasado junio cuando Urdangarin le pidió a su exmujer una compensación económica mayor que la que habían acordado en un primer momento. Ella no lo aceptó y comunicó a su abogado la intención de romper momentáneamente las negociaciones.

Cristina e Iñaki en Ginebra, durante la graduación de su hija Irene. Gtres

De momento, ni Cristina ni Iñaki se han pronunciado al respecto, manteniéndose en la línea discreta con la que han llevado todo el proceso. Sus hijos tampoco hablan del tema y prefieren mantenerse en un segundo plano. Este pasado lunes, 2 de octubre, Pablo (22), el más mediático de los Urdangarin Borbón fue preguntado por el acuerdo de divorcio y tajante, respondió: "Prefiero no responder a esas cosas y focalizarme en el balonmano".

La gran prioridad de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin siguen siendo sus hijos, tal y como expresaban en el comunicado de su ruptura. Las veces en las que han coincidido han sido en actos relacionados con algunos de sus vástagos, como el que tuvo lugar el pasado 2 de septiembre. Su última aparición juntos fue en el partido de balonmano de disputó su hijo Pablo con su actual equipo, el BM Fraikin Granollers. Aunque se sentaron por separado, los exduques de Palma se intercambiaron un beso a modo de despedida que demostró su relación cordial.

Tres meses antes también se reunían en Suiza, con motivo del 18 cumpleaños y la graduación de su hija menor, Irene Urdangarin. Pero entonces no hubo foto familiar. Aunque sí se difundieron imágenes, ninguna mostró el reencuentro entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, y mucho menos del exduque de Palma junto al rey Juan Carlos (85), con quien no compartía espacio público desde hacía cinco años.

