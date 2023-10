Este es el look más aplaudido y espectacular de Zendaya hasta el momento

Zendaya (27 años) es una estrella tanto de la pantalla como de las pasarelas. La actriz compagina su trabajo profesional en el mundo del cine y las series, con el de la moda. Desde sus inicios, ha sido embajadora y ha trabajado con firmas como Lancôme. Ahora, está vinculada con Louis Vuitton, motivo por el que asistió este lunes 1 de octubre al desfile de la casa francesa en el marco de la Semana de la moda de París.

A pesar de que el desfile contó con estrellas internacionales como Ana de Armas (35), Zendaya se convirtió en la protagonista del evento con su acertadísimo, a la par que arriesgado, estilismo de la firma francesa. Para la ocasión, la actriz escogió un espectacular vestido-cremallera de color blanco que realzaba su figura a la perfección. Incorpora una doble cremallera frontal que permite escoger a qué altura se quiere llevar la abertura de pecho como la de la parte inferior.

En su caso, optó por lucir escotazo y bajar la cremallera casi hasta la zona del ombligo. En cuanto a la parte inferior, la actriz también escogió subir la cremallera para lucir piernas. Una apuesta arriesgada pero que la protagonista de Euphoria ha sabido llevar a la perfección.

[Zendaya: los looks que han convertido a la actriz de 'Challengers' en la nueva reina del estilo]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zendaya (@zendaya)

Pero el diseño no solo es especial por la cremallera infinita. El vestido incorpora dos mosquetones en los hombros a modo de tirantes, un detalle muy utilizado en los bolsos de Louis Vuitton, pero reinterpretado. Para completar el look, Zendaya escogió unas joyas de Bvlgari, casa italiana de la que también es embajadora; prescindió de bolso; y se alzó en unos tacones de puntera afilada muy sencillos, pero que no necesitan más, dada la extravagancia del resto del estilismo.

En cuanto al peinado, la actriz también quiso ir por una elección sencilla pero que realzase su rostro. Para ello, optó por lucir una melena larga y los mechones delanteros detrás de la oreja. El maquillaje no se alejó mucho de lo que quería representar: lo más importante era el vestido. Pestañas extralargas y un delineado en los labios perfectamente ejecutado para dar más volumen.

Icono de moda

Desdes sus inicios, Zendaya se ha decantado por vestir estilismos repletos de glamour, pero también con carácter. Y es que la actriz, se atreve con todos los estilos e incluso apuesta por pantalones y trajes de corte masculino. De hecho, en 2018 la versión británica de la revista Vogue, la nombró como la mujer mejor vestida.

Un título que continúa defendiendo en cada una de sus apariciones públicas, ya sea en robados por la calle como en alfombras rojas. Con todas ellas demuestra su versatilidad, carácter y glamour.

Sigue los temas que te interesan