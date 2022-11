Cómo vestir para triunfar en Navidad: los consejos de los estilistas de las 'celebrities'

Queda poco más de un mes para una de las épocas más esperadas del año, la Navidad. Un regreso a las grandes celebraciones y reuniones con amigos y familiares que, además de buenos ratos, traen consigo grandes estilismos. No hay mejor momento para sorprender y arriesgar con el look, pues en estas fiestas se abre el abanico a los brillos, los colores y el glamour.

Pese a todo, no siempre es fácil acertar y la frase "qué me pongo" es una de las más repetidas durante esos días. A veces con antelación y otras, por no decir la mayoría, pensados a última hora, estos outfits acaban teniendo como protagonistas a las lentejuelas.

Sin embargo, si se planifica con antelación, no siempre hay que recurrir a esta socorrida decoración. El mejor ejemplo lo dan cuatro reconocidos estilistas, que dan las claves para vestir bien y triunfar en Navidad.

Propuesta de 'look' para las fiestas navideñas. Frabra

Leticia Riestra, encargada de los looks de Blanca Suárez (34 años), Candela Peña (49) o Ángela Cremonte (37), entre otros, apuesta por el color negro llevándolo, por ejemplo, en un vestido midi. "Funciona para todo el mundo" afirma la estilista, que añade que a una pieza así "se le puede añadir joyería, unos tacones, etcétera. Lo ideal es tirar por la simplicidad e ir complementándolo con accesorios", sentencia Riestra.

Koahari es la firma made in Spain que propone este vestido, de tipo cóctel. Largos y con un bonito escote, está decorado con lentejuelas y es perfecto para despedir la última noche del año como la ocasión se merece. Se puede combinar con un complemento de la marca Joyas Antiguas Sardinero, que ofrece una gran variedad de joyas que van desde el siglo XIX hasta los años 80.

Unos pendiente maxi que contrasten con el vestido pondrán la mejor nota al conjunto. Fabra

David Rivas, estilista de Eduardo Casanova (31) o Álex García (41), afirma que "un básico es un LBD con un poco de strass o un zapato joya" y es suficiente para un éxito asegurado.

"Si hay algo que mejor le va a un vestido de fiesta, son unos pendientes maxi que contrasten con el color de las lentejuelas. Le dan ese toque divertido al estilismo", afirma. Siguiendo esta premisa, la colección de JOYS es perfecta para destacar.

El negro, el burdeos, el fucsia o el dorado son tendencia para los vestidos de fiesta. Fabra

Por su parte, Arturo Argüelles, estilista de la cantante Edurne (36) o de la actriz Michelle Calvó (31), lo mejor es escoger "tonos como el negro, el burdeos, el fucsia o el dorado, dependiendo de los gustos de cada persona, y acompañarlos de complementos en los mismos colores o buscando el contraste".

Este otoño-invierno está marcado por el color rosa, una original tendencia que debemos tener en cuenta para estas próximas fiestas. La firma española Celia B tiene los conjuntos de dos piezas de lentejuelas perfectos y más divertidos para lucir durante esta Navidad.

