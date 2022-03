Quién es Michelle Calvó, la actriz que hoy va como invitada a ‘Pasapalabra’

Un rostro muy popular del mundo de las series se colará las próximas tardes en nuestras casas. Y es que el concurso Pasapalabra, que se sitúa entre las emisiones más vistas de la jornada, da la bienvenida a cuatro nuevas celebridades como invitadas, entre los que se encuentra la actriz Michelle Calvó

Desde la tarde de este martes 8 de marzo, además, la intérprete estará acompañada de Mario Picazo, Ainhoa Cantalapiedra y Nicolás Coronado, pues también se incorporan a la competición, que sigue cada día entre los programas más vitos. Los cuatro pondrán a prueba sus conocimientos en cultura general y su rapidez visual para superar las diferentes pruebas del programa, permitiendo así a los concursantes, Jaime y Orestes, acumular segundos para enfrentarse al rosco final.

Nacida en Madrid en el año 1991, Michelle Calvó se cría en Tenerife, en Canarias. Muchos creían que su destino estaba en el mundo del deporte, pues es exjugadora de la Selección Canaria y Española de voley playa. Sin embargo, su auténtica pasión era el mundo de la interpretación, y también en esta isla se inicia como actriz. Cuenta que ya de pequeña se lo manifestaba a su madre. “Ella me dice que lo decidí con 6 años. ¡Siempre me recuerda que me disfrazaba y me inventaba obras de teatro que luego representaba en medio del salón!”, explica en una entrevista para The Citizien.

Con 11 años participa en su primer largometraje, Hombres felices, y permanece cinco años en el grupo de teatro de la Escuela de Bellas Artes de Tenerife. Su trayectoria en el séptimo arte no es, hasta la fecha, muy distendida, y su papel más destacado es el de Eli en El club de los incomprendidos, dirigida por Carlos Sedes.

En televisión sí que hemos visto trabajar mucho más a Michelle Calvó. Tuvo pequeños papeles en las series Toledo, Aída y Bienvenidos al Lolita. Entre 2015 y 2017 se cuela cada tarde en la casa de los espectadores de Antena 3 como Sofía Contreras en la serie Amar es para siempre, de la que tiene gratos recuerdos.

Más tarde la vimos con un papel fijo en Yo quisiera, Cupido, Los Nuestros (en su primera temporada) y Secretos de Estado. Sus trabajos más recientes en series incluyen los títulos Los relojes del diablo, Madres. Amor y vida y Desaparecidos.

Por último, se puede destacar que ha participado en numerosos videoclips de artistas como Maldita Nerea, Andrés Suarez y Pignoise, entre otros.

