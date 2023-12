Cristina Pedroche afina datos de su vestido de las Campanadas en ‘Espejo Público’: “Habrá algo de maternidad”

Este viernes, al igual que Marta Flich en Telecinco, Cristina Pedroche ha estado promocionando las Campanadas del próximo 31 de diciembre para los espectadores de Antena 3. Y así, la hemos visto a través de videollamada en Espejo Público. Allí, la madrileña reconoció que está nerviosa “contando los días, ya las horas”, porque cada año tiene “más nervios, y más ilusión. Despedir la última noche del año con todo el mundo es un sueño, pero hacerlo 10 años seguidos es un sueño multiplicado por millones”.

“Y además, este año es también muy especial para mí, que tengo una personita más que me va a estar viendo a través de la televisión, que espero que esté dormida. Pero ahí se me remueve muchas cosas”, añadía, sobre su primera hija, fruto de su relación con el chef Dabiz Muñoz, y que vino al mundo este 2023.

A pesar de los nervios, hasta el domingo no tiene previsto parar de trabajar, porque tiene que atender entrevistas, y “ultimar cada detalle y cada cosita”. Como es tradicional, habrá mucha expectación sobre el vestido que lucirá, y alrededor del mismo se han hecho todo tipo de teorías en el programa, incluida alguna inocentada, como que luciría un traje de Ecoembes. “Ya sabéis que yo os tengo mucho cariño, pero esto en el fondo tiene que ser un juego. Con todo el cariño y la admiración del mundo te lo digo: ¿de verdad, queréis desvelar el secreto?”, preguntaba la presentadora a sus compañeros.

[Así se grabó el vídeo de Cristina Pedroche 'desnuda' para las Campanadas]

“Parece que estáis ahí investigando, que estáis poniendo un investigador privado y un detective para conseguir el secreto y no es ese secreto, hay que esperarse el domingo, lo vais a ver”, aseguraba Pedroche, que lucía una camiseta con dibujos de pechos. Así se introdujo si su traje tendría un mensaje sobre la maternidad. “Es lo que más me ha ocurrido a mí este año, lo que más me ha tocado, pero no, porque el discurso tiene que ser para todo el mundo, pero lógicamente habrá algo de maternidad porque porque estoy yo presentándolo”, afirmaba.

El programa ofreció entonces un montaje de todos los datos que han dado en Espejo Público u otros espacios sobre cómo irá vestida, incluidas algunas teorías locas y absurdas, como un análisis de la promo en la que saldría corriendo desnuda.

“Habéis acertado en alguna cosa, pero enseguida os vais”, admitía ella, sin aclarar cuál de los datos eran correctos y cuáles equivocados. “Pero, de verdad, os agradezco muchísimo que hayáis hecho este equipo de investigación”, decía la invitada, poco antes de despedirse.

