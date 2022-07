Haz un hueco en tu maleta para estos bikinis y bañadores de rebajas

¿Ya estás contando los días para irte de vacaciones? Si no paras de pensar en tu próxima escapada a la playa o en salir de trabajar para ir directamente a la piscina no te pierdas estos conjuntos de baño con los que disfrutar de un buen chapuzón y que están disponibles al mejor precio con la llegada de las segundas rebajas. Una oportunidad perfecta para aquellas que aún no han dado con el bikini perfecto para esta temporada.

Tendencias como el tie-dye, estampados de flores vintage y las formas asimétricas son los protagonistas de este verano. Además de estos diseños, destacan colores como el verde agua o el azul eléctrico, y también prendas con efecto moldeador que desearás probar. Algunos de ellos hasta con un 40% de descuento.

Haz un hueco para estos bikinis y bañadores y también algunos accesorios y complementos de la colección de El Corte Inglés que hemos seleccionado desde la redacción de El Español para conseguir el look más veraniego al mejor precio. Entre ellos destaca la marca Énfasis, de venta en exclusiva en El Corte Inglés.

Si quieres descubrir más opciones puedes visitar la página web de El Corte Inglés, descargarte su App o visitar directamente las tiendas físicas.

Bikini y bañador con estilo tie-dye para ir a la última

Dentro de la tendencia tie-dye y las formas asimétricas destaca este bikini de Énfasis. El corte del top, con el hombro descubierto, es muy favorecedor y es una de las tendencias predominantes de este verano. Además, cuenta con un plus importante: está elaborado con materiales sostenibles. Con el 40% de descuento, tanto el precio del top como el de la braguita se reduce de 17,99€ a 10,75€.

También está disponible el bañador con el mismo estampado tie-dye con un 40% de descuento, por lo que su precio de 35,99€ se queda en 21,55€.

Bañador asimétrico de Énfasis con el que realzar tu cintura

Siguiendo la tendencia de las prendas asimétricas, hemos escogido este bañador de color negro con una transparencia en la zona de la cintura que aporta un detalle extra a su diseño. Dado que se trata de una prenda shapewear, ayuda a realzar la forma de tu cuerpo. Con el 10% de descuento su precio se reduce de 49,99€ a 44,95€.

Una prenda ideal para ir a la playa o pasear por la ciudad

Sácale el máximo partido a este bañador de Énfasis en tendencia por sus tonos arena. Podrás llevarlo en tu día a día, con algún pantalón o falda, o ponértelo como traje de baño para ir a la playa o piscina. Su escote cuadrado, con goma bajo el pecho y copa fija hacen de este bañador una prenda perfecta para siluetas con mucho pecho. También tiene un 30% de descuento, por lo que su precio de 59,99€ se reduce a 41,95€.

Bikini y bañador de lunares, un estampado que siempre está de moda

Súmate a la tendencia de los lunares con este bikini color verde agua y topos blancos inspirados en un estilo retro, también de la marca Énfasis. Tanto la braguita de talla alta como el top de tirantes cuentan con un 10% de descuento, por lo que el precio de la parte de arriba se reduce de 29,99€ a 26,95€, y el de la parte de abajo de 22,99€ a 20,65€.

Para lucir unos hombros elegantes y bonitos te recomendamos el bañador estilo bandeau con el mismo estampado. Con el 10% de descuento, su precio original de 39,99€ se queda en 35,95€.

Bañador con escote pico para un apariencia más estilizada

Este bañador de Énfasis de color negro y con escote en pico es la prenda perfecta tanto para ir a la playa como para cualquier otro plan de verano si lo utilizas como body para un look urbano. Destaca por su escote con forma de V, una tendencia shapewear que hace de estas prendas una opción muy favorecedora para siluetas con poco pecho. Ahora está disponible con un 30% de descuento, por lo que el precio de venta de 59,99€ se reduce a 41,95€.

Bikini y bañador bandeau con estampado floral inspirado en la India

Otro bikini para las amantes del diseño bandeau es este con tirantes extraíbles, también de la marca Énfasis y que destaca por su estilo mediterráneo. Cuenta con un estampado inspirado en las flores de la India, con un fondo azul cielo que conquistará a cualquiera. Es ideal para combinar con un pareo o un Kaftan de color blanco. Ambas partes cuentan con un descuento del 30%, por lo que el precio del top se reduce de 22,99€ a 16,05€ y el de la braguita de 19,99€ a 13,95€.

También puedes conseguir el bañador de este mismo estilo con una rebaja del 10%, por lo que el precio original de 39,99€ se queda 35,95€.

Un bañador para realzar el moreno

El blanco es uno de los colores que más solemos llevar en verano. ¿La razón? Favorece a todos los tonos de piel, desde los más claros hasta los más oscuros. Por esta razón, este bañador sin aros de Énfasis de color blanco y con los bordes negros es un acierto total. Además, está hecho de poliéster reciclado y ahora está disponible con un 40% de descuento. Su precio de 39,99€ se reduce a 23,95€.

Bikini y bañador moldeador y respetuoso con el medio ambiente

Un conjunto ideal de Énfasis para estrenar este verano. Del top destacamos su estilo bandeau, el detalle de la anilla y el estampado de flores retro. Por otro lado, la braguita alta ofrece un efecto moldeador, por lo que alisa el vientre. Además, su poliéster está fabricado a partir de botellas de plástico recicladas. Ambas partes cuentan con un 40% de descuento. El top pasa de 17,99€ a 10,75€ y la braguita de flores de 19,99€ a 11,95€.

También podrás encontrar el estampado floral y el tejido del bikini en este bañador, con un llamativo escote por delante y por detrás y que, además, está disponible con un 40%, por lo que se reduce de 29,99€ a 17,95€.

Kaftan de algodón, una prenda ligera y en tendencia

Con las altas temperaturas, lo recomendable es utilizar ropa ligera, que nos resulte cómoda a la hora de movernos, y si está hecha con materiales de calidad, mejor. El Kaftan que te presentamos es un vestido de origen marroquí de tela fina de color arena y una de las prendas favoritas para el verano. Es de la marca Énfasis, está hecho 100% de algodón y cuenta con un escote en pico con detalles en la zona del cuello y la cintura. Ahora lo puedes conseguir con un descuento del 40%, lo que supone una rebaja de 45,99€ a 27,55€.

El bolso de playa más práctico para tus escapadas

Cómodo, práctico y resistente, así es el bolso acolchado de Énfasis que te recomendamos. Este accesorio es un must para ir a la playa, ya que cuenta con el tamaño perfecto para llevar todo lo que necesitas: cremas, toallas, objetos personales… etc. Gracias a las segundas rebajas lo encontrarás con un 30% de descuento, de 39,99€ a 27,95€.

Unas sandalias de dedo para cualquier ocasión de Énfasis

Sácale el máximo partido a tus escapadas a la playa o paseos durante el día con estas sandalias de dedo de color azul. Un diseño minimalista para ir cómoda sin renunciar a tener estilazo, además, si las combinas con el bolso canvas anterior podrás crear el look perfecto. Gracias a su descuento del 40% su precio original de 17,99€ se queda en 10,75€.

El pareo, la prenda que no puede faltar para completar tu look playero

Gracias a su bonito estampado paisley con tonos azules, este pareo de Énfasis también será el accesorio perfecto para combinar con las sandalias o el bolso. Está fabricado a partir de fibras provenientes de bosques gestionados de manera sostenible y cuenta con una rebaja del 40%, por lon que su precio de 22,99€ se queda en 13,75€.

Un sombrero de rafia para acompañarte siempre

Protegernos del sol durante los días más calurosos del año es esencial, por eso este sombrero de rafia de la marca Énfasis se puede convertir en el must de verano para la playa o la piscina. Lo encontrarás con un 40% de descuento, lo que supone una rebaja de 17,99€ a 10,75€

Descubre muchas más ideas visitando la sección de baño de El Corte Inglés y consigue tu look favorito. Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a fecha de 11 de julio del 2022.

