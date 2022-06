Color 'block': la propuesta más divertida y rejuvenecedora para tus accesorios de pelo

Esta primavera ha llegado cargada de color de los pies a la cabeza, empezando por los outfits con combinaciones de lo más rompedoras como naranja y morado, rosa y rojo, o azul y amarillo. La tendencia color block se ha apoderado de nuestros armarios con combinaciones que nunca pensamos que nos iríamos a poner. Ahora, no imaginamos el verano sin esta tendencia que, además, es muy favorecedora para las pieles bronceadas.

El revival de los años 2000 y la estética Y2K que estamos viviendo este año nos ha traído de vuelta accesorios coloridos y con un toque naif que ha puesto de acuerdo a prescriptoras e influencers para ser una de las tendencias más fuertes de la primavera-verano, especialmente en el pelo y el rostro como eyeliners y sombras de ojo nada discretas.

Nada más lejos de la realidad, la nostalgia nos ha llevado a recuperar los accesorios de cuando éramos niñas, llenando el cabello de horquillas de colores, maxi diademas, pañuelos y, como no, los scrunchies, las gomas de pelo de tela que se han convertido en un must para llevarlos tanto en la muñeca como en el cabello.

Anita Matamoros.

Si algo hay que destacar de esta tendencia colorida en el pelo es que los accesorios se llevan en conjunto y, como su nombre indica, en bloques de color. Nada de un simple clip, cuantos más, mejor. Para ello, la firma española You Are The Princess con su línea Oh My Hair! tiene los accesorios más divertidos para crear los peinados más originales este verano.

Diademas

Directamente desde los 90 vuelven las diademas que usábamos cuando éramos pequeñas, esas que todas hemos llevado en algún momento de nuestra adolescencia, que seguramente aún conservemos en el fondo del cajón y que influencers como Anita Matamoros (21) nos ha hecho volver a desear.

Maxi clips y pinzas

Clips en formato XL, en colores mate y perfectos para combinar varios de ellos en un lateral del cabello. You Are The Princess tiene varios modelos en colores flúor o pastel que son tendencia y no te quitarás ni en la playa.

Las pinzas de colores han vuelto y Chiara Ferragni (35) es una de sus máximas defensoras. Se llevan con la raya al medio, una a cada lado, e incluso con el pelo recogido en una coleta baja. Puedes llevarlas con un efecto wet, una de las tendencias en peinados de este verano.

Cortesía de You Are The Princess - Oh My Hair!.

Pañuelo + Scrunchie

El accesorio clásico por excelencia del armario de nuestras madres y abuelas vuelve. El pañuelo que una vez se hizo famoso por Audrey Hepburn se cuela entre nuestros complementos para reinventar los looks más veraniegos ya sea anudado al cuello o en la cabeza al más puro estilo pirata para nuestros días de playa. Combínalo con un scrunchie en la muñeca para recoger tu pelo al salir del mar o simplemente a modo de complemento tal y como hace Georgina (28).

