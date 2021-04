Adorna y recoge tu melena con la tendencia capilar del momento

Con la inminente llegada del buen tiempo es tradición recoger la melena es un sencillo (o no) recogido. Si el año pasado, los pañuelos y los coleteros estilo scrunchie se convertían en los perfectos accesorios capilares que ponían de moda las influencers, dando un plus a sus correspondientes estilismos. Este año, estos accesorios vuelven a jugar cierta relevancia, capaces de dar un plus a cualquier atuendo.

Las bandanas, los clips y los scrunchies reclaman (todavía) más protagonismo. De hecho, algunas influencers -de Lovely Pepa (33 años) a Chiara Ferragni (33), pasando por Danna Paola (25)- ya han empezado a lucir estos accesorios capilares a través de sus correspondientes perfiles en redes sociales.

Los recogidos adornados con diversos accesorios adquieren protagonismo. Pexels

De lo que no hay dudas es que nadie puede preguntar el poder de un buen accesorio para el cabello; tanto a nivel práctico como a nivel estético. Son capaces de transformar cualquier estilismo de manera favorable, incluso al más sobrio y, lo mejor es que suelen tener un precio low-cost. Por eso mismo, no es de extrañar que se hayan convertido en auténticos must have. En la actualidad, existe una amplia variedad de accesorios para la melena, pero, sin duda, las bandanas, los clips y los coleteros han adquirido un papel protagonista.

Bandanas o pañuelos

Sin duda, es el accesorio de pelo que más se está luciendo esta temporada. Son muchas las formas en las que podemos lucir una: a modo diadema, como mero adorno de moños y coletas, o en pico atada a la nuca, estilo pirata. Más allá de peinados, también se puede llevar alrededor del cuello, o incluso como cinturón, o como top bandeau… En las tiendas existe una amplia colección de estos accesorios que cuentan con diferentes estampados y diseños.

Los pañuelos y los 'srunchies' adquieren protagonismo gracias al 'street style'. Zara, H&M

A la izquierda, por ejemplo, con un diseño colorido y acabado satinado un pañuelo de grandes dimensiones (9,95 euros) de Zara y, a su lado, una opción más floral (7,99 euros) de H&M. Asimismo, los scrunchie se fusionan con los pañuelos, aunando dos tendencias como el modelo de la derecha (4,99 euros) de la firma, también, de H&M.

Pasadores y pinzas

Con glitter, piedras joya, de strass, carey y en siluetas muy diferentes. Esta primavera las horquillas y los pasadores siguen pisando fuerte, recuperando la antigua tendencia de la década de los noventa. Eso sí, dejando la sobriedad a un lado y apostando por diseños eclécticos en tonalidades vibrantes y llamativas que adquieren cierto protagonismo al estilismo elegido.

You are the princess y Parfois reinventan los accesorios estrellas de los años 90. You are the princess, Parfois

En este sentido, destacan los pasadores de la firma You are the princess (5,49 euros) con un efecto mármol y, en Parfois, en un tono más rosado destaca esta pinza de pelo (5,99 euros).

Dos diseños noventeros de los accesorios capilares que están volviendo a cobrar relevancia en redes y en el street style.

