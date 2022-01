‘Eyeliner’ adhesivo: el truco de Hailey Bieber para un delineado perfecto

Conseguir el delineado de ojos perfectos no es tarea fácil, requiere tiempo y práctica. Los que tienen menos destreza pueden pasarse largos ratos frente al espejo no solo para conseguir un buen resultado, también para lograr que la línea de ambos ojos sea la misma. Sin embargo, esto puede terminar y es que por fin es posible lucir una raya del ojo pareja e impecable sin necesidad de ser un virtuoso del pincel. Todo gracias a un descubrimiento beauty que las famosas ya conocen desde hace tiempo: los eyeliner stickers.

Se trata de un adhesivo facial con forma de eyeliner que se pega al párpado y que no se estropea ni se difumina con el calor ni el sudor. La solución perfecta con la que nunca quedarán los ojos desiguales ni se distorsionará su forma. Esto lo ha convertido en el producto de belleza favorito de las famosas de todo el mundo así como el de las influencers, que lo han transformado en el producto más deseado de toda la red.

Personalidades como Hailey Bieber (25), Gigi Hadid (26) o Millie Bobby Brown (17) ya han adoptado esta tendencia en su versión más alegre y colorida. Y es que, podría decirse que, desde el estreno de la serie Euphoria este maquillaje se ha convertido en un género en sí mismo; siendo ahora el momento en el que este fenómeno ha conquistado definitivamente las calles y se ha convertido en la opción preferida para lograr un make-up impecable y que levante cualquier estilismo.

Muchas famosas se han rendido a esta tendencia.

Dado su éxito, no es una sorpresa ver que estas aplicaciones ya se llevaron en las pasarelas mundiales de moda, formando parte de los desfiles de firmas de lujo como Dior o Fendi. Sentaron así, un precedente en cuanto a tendencias de belleza

La firma You Are The Princess se ha lanzado a esta tendencia y ha lanzado su nueva colección de eyeliners adhesivos a precios muy asequibles, haciendo que fantasía, color, purpurina y brillo se apoderen de los maquillajes y próximos beauty looks.

Su aplicación es d lo más sencilla ya que gracias a su diseño autoadhesivo, únicamente hay que preocuparte de tener la piel limpia y libre de aceites o maquillaje al aplicar la pegatina. De este modo se adherirá correctamente y los ojos estarán listos para brillar. Por si pueda poco, la firma tiene más de diez modelos disponibles.

El producto de You Are The Princess está a la venta en Primor. Primor

Esta opción, disponible en dos modelos, está a la venta en las tiendas de Primor y su precio es muy asequible, tan solo 1,99 euros por un paquete en el que se incluyen siente tipo de pegatinas. Una forma muy práctica de dar un giro al estilismo del día a día.

