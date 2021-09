'Tips' de experto para la aplicación de cualquier cosmético en el rostro

La falta de tiempo provoca que en muchas ocasiones se descuide la rutina de cuidado facial. Pero para tener una piel sana y bonita no es necesario dedicarle muchos minutos. Para cumplir con este objetivo tan sólo es suficiente conocer cuál son los ingredientes adecuados para cada tipo de piel y cómo deben utilizarse.

Magdalena Salazar, responsable de calidad y producción de Olimed, asegura que para la aplicación de cualquier cosmético en la cara la primera norma es no hacer movimientos bruscos ni restregar las cremas o la toalla. "Suavidad, estás haciendo un paso de belleza. Los movimientos deben ser ascendentes y suaves en el contorno de la cara (los lados de la mandíbula), alrededor de los ojos con movimientos todavía más lentos (esta piel es más fina) y circulares (no que hagas círculos, sino que rodees con un círculo imaginario la zona). En la zona del cuello el movimiento es hacia abajo, de la mandíbula hacia el escote".

Crema hidratante regeneradora.

Otro de los tips de la experta es no desplazar la piel para no formar arrugas. "El sérum para el contorno de ojos se aplica dando pequeños toquecitos con la yema del dedo anular que es el que recomiendan las expertas en belleza porque es el dedo de la mano que menos fuerza tiene y, por lo tanto, con el que se ejerce menos presión en esta delicada zona. El movimiento debe ser desde el interior hasta el exterior, desde el borde nasal hasta la zona de las patas de gallo en un delicado movimiento de vaivén. Después de tres o cuatro pasadas, conviene presionar unos segundos en la parte del lagrimal para drenar la zona y evitar la aparición de bolsas. Y para finalizar: un suave tecleteo de las yemas de los dedos para favorecer la absorción total del producto, no sobre las ojeras o las bolsas, sino por el hueso que rodea el ojo y la sien".

Muy importante es también conocer, según Salazar, el orden en el que deben aplicarse los productos, siendo los primeros las sérums y vitaminas para después aplicar la hidratante o aceite y por último, la protección solar.

Sérum reparador.

En Olimed, uno de sus productos míticos es un sérum reparador de ojos y líneas de expresión que se ha desarrollado con un alto porcentaje de ácido hialurónico tanto de alto como de bajo peso molecular e hidrolatos de rosa damascena y aciano que relajan, refrescan y desinflaman las zonas a tratar así como aloe vera y extractos que favorecen la microcirculación a la vez que hidratan y dejan la piel más tersa.

Su crema hidratante para pieles secas es otro de los best seller de la marca, que devuelve elasticidad y luminosidad a la piel.

