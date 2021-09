Ricky Martin, objeto de burlas y críticas tras su último retoque estético que se ha hecho viral

La promoción de la nueva gira conjunta de Ricky Martín (49 años) y Enrique Iglesias (46), Enrique Iglesias & Ricky Martin Live! ha alcanzado inesperadas cotas de popularidad, sin embargo, el motivo no es el esperado por los cantantes. Y es que durante las entrevistas concedidas a los medios, la cara del puertorriqueño no pasó desapercibida.

Ricky Martin aparece durante estas imágenes con un rostro visiblemente hinchado, con los ojos más pequeños y la piel estirada, un cambio que probablemente sea fruto de un retoque estético y que no ha agradado a muchos de sus seguidores, como así se lo han hecho saber en redes sociales.

Y es que los fans del intérprete de La mordidita no han dudado en verter su desagrado en las plataformas digitales, coincidiendo la mayoría de ellos en lo innecesario de esta intervención: "¿Qué necesidad, Ricky Martin, de hacer eso con su cara? con lo bien que estaba... estoy indignada, bah no... no me interesa", afirma una seguidora.

Un momento de la promoción de la gira.

Otra de ellas reflexiona: "Sos Ricky Martin, tenés la cara más hermosa del planeta, ¿y te operas? ¿Qué nos queda a los feos entonces?". Algo que podría tener respuesta en otro de los tuits: "Se desfiguró la cara. Ese es el problema de los lindos. En su desesperación por seguir siendo perfectos se arruinan. Y ahí es donde los feos tomamos la venganza".

Ricky Martin, antes de su último retoque estético, a la izquierda. A la derecha, su aspecto actual. Gtres

Otros usuarios van un paso más allá y comparan al cantante con diferentes rostros conocidos: "Ricky Martin se convirtió en Mickey Roure tan lentamente que no nos dimos cuenta", escribe una tuitera, siendo el actor americano la comparativa más repetida en la red social. Otros con quien también le han encontrado similitudes son Zac Efron (33) o Patrick Swayze (57).

Gracias a los numerosos comentarios sobre el asunto, el nombre de Ricky Martin se ha convertido en trending topic -asunto relevante- durante la mañana del martes 28 en Twitter. Algo a lo que también han contribuido las grandes dosis de ingenio que los internautas han mostrado, llenando la red social de desternillantes memes.

Ricky Martin y su lenta metamorfosis en Mickey Rourke. pic.twitter.com/FHvF0F3qlP — I am a rock, I am an island (@marmicruz) September 27, 2021

Aunque con mucho menos impacto, el hijo de Isabel Preysler (70) tampoco se libra de los comentarios de los tuiteros: "Todo el mundo flipando con la "nueva cara" de Ricky Martin y yo con lo que estoy en shock es con que Enrique Iglesias sigue igual que en 2001", apunta un usuario de la red social.

Más allá de la estrella

Cuando se baja de los escenarios, fuera de los focos, Ricky Martin encuentra su mayor apoyo en sus cuatro hijos y en su madre. De hecho, el cantante confesó que ellos fueron su gran pilar para lidiar con la ansiedad que sufrió a consecuencia del confinamiento. En una entrevista a People, confesó la siguiente: "Estaba controlando a mis hijos todo el tiempo, solo para asegurarme de que no sintieran la ansiedad que yo estaba sintiendo, para ser honesto".

Afortunadamente, el cantante contó con el apoyo de su progenitora, que se trasladó hasta Los Ángeles para estar con su hijo, su yerno, Jwan Yosef (37) y sus nietos: los gemelos Matteo y Valentino (12), Lucía (2) y Renn de tan solo 17 meses.

