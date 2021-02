Inés Domecq: "Mi estilo es referente en publicaciones de moda. Ha sido sin ninguna pretensión"

España estaba empezando a habituarse a la desescalada cuando Inés Domecq (38 años) lanzaba su nuevo proyecto, el pasado mes de mayo. Después de dos años de colaboración con la marca Cossy, de su amiga y socia en su nueva aventura, Virginia Pozo, se atrevía a adentrarse en la industria textil. I_Q Collection (una denominación que sale de la primera letra de su nombre y el cierre de su primer apellido) no se detuvo ante la situación que vivíamos en ese momento y aprovechó la creciente demanda online de productos para hacerse un hueco.

En las 24 horas siguientes a su salida al mercado, agotaron existencias. Un premio al riesgo que corrieron ella y su socia al no posponer el lanzamiento de la marca, a pesar del momento que estábamos atravesando. "Para emprender algo nuevo, hoy en día, además de ser creativo, hay que ser valiente. Cuando haces algo que te gusta, te limitas a hacer las cosas bien y no te importan los esfuerzos", explica la jerezana a JALEOS.

Durante la boda de Nicolás del Prado y Muguiro con Macarena Merello. Gtres

"Somos mujeres valientes, luchadoras y decididas a demostrarlo cada día, y necesitábamos plasmar nuestra identidad en una nueva marca con un desarrollo y sello propio. Reflejo de nuestra personalidad", añade sobre los motivos que les llevaron a empezar de cero, pero con los mimbres de llevar años ya colaborando codo con codo.

"Había hecho colecciones cápsula con Cossy y después de hacer una colección entera primavera/verano y otra de invierno, me asocié con Virginia para hacer esta marca". Ese fue el germen para poner en pie una firma en la que cada una de ellas aporta su sello personal: "No determinamos previamente los roles. Las dos somos muy creativas y con un carácter muy diferente la una de la otra, pero, a la vez, muy compatibles. Es cierto que Virginia tiene una visión más empresarial y comercial. En mí predominan la creatividad y la comunicación. Así que, somos el tándem perfecto".

Adaptación a la pandemia

"El proceso creativo siempre emerge en nosotras, de una colección muy pensada y adaptada a la situación actual", prosigue Inés, que cree que el confinamiento, que llegó justo cuando estaban rematando I_Q Collection, afectó más a la manera en la que tuvieron que organizarse para trabajar que a las piezas en sí, y que "también nos sirvió para reflexionar, valorar y aprender. De todo hemos tratado de sacar la lectura más positiva posible, y adaptarnos a un entorno cambiante y de incertidumbre".

La primera tanda de prendas tuvo éxito. No menos la segunda. La colección de este invierno se caracteriza por ser "cálida y sofisticada, con diseños para estar cómoda". No obstante, ella cree que la tendencia para esta temporada se basa en "abrigo oversize, unos pantalones masculinos y la clásica camisa blanca, que es un básico muy socorrido y que combina con todo". Algo que ellas ofrecen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ines Domecq (@theiqcollection)

Como los petos, porque, si bien no quiere ponerle la etiqueta de 'prenda fetiche', sí que es la constante que se repite en todas las colecciones a las que han dado forma juntas: "Ha estado siempre, desde el principio". Lo que no se plantea, por el momento, es sumarse a la moda de muchas marcas de hacer mascarillas, pero... "nunca digas nunca. A lo mejor mañana me ves haciendo mascarillas".

Icono de estilo

La marquesa de Almenara ha encontrado en la moda no solo su pasión, sino también su medio de vida. Casada con uno de los nietos de la duquesa de Alba, Javier Martínez de Irujo (39), ha pasado de protagonizar reportajes de moda y titulares en todos los medios por su estilo a la hora de vestir, a ser ella quien dé forma a una ropa que tiene mucho de ella. Siempre, desde que comenzó a colaborar con Cossy, lo ha hecho: "Trato de plasmar mi manera de vestir. Tengo que ser fiel a lo que a mí me gusta, también cuando creo para otras mujeres. Y en todas las piezas intento que haya una inspiración en mi tierra, que tengan un aire a Andalucía".

Domecq junto a su marido en una boda en 2017. Gtres.

A pesar del peso que ha ido adquiriendo con el paso de los años en esos titulares, no se considera una influencer, básicamente, "porque no tengo ninguna plataforma, pero es cierto que desde hace muchos años, mi estilo ha sido tomado como referente en publicaciones de moda. Ha sido sin ninguna pretensión". Visto lo visto, igual habría que ampliar los límites de ese concepto para englobar a cualquier influencia de estilo, aunque sea fuera de las lindes del universo digital.

Madre de dos hijos, Sol (9) y Alfonso (7), como cualquiera en su situación trata de conciliar de la mejor manera posible: "Con mucho trabajo. Pero cuando haces lo que te gusta, no importan los esfuerzos que tengas que hacer para lograrlo". Los mismos en los que están basados el éxito de esta marca que ha visto nacer.

[Más información: Por qué todos los hijos de la duquesa de Alba se han divorciado]