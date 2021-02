Ana Soria, detenida por la Policía: el motivo por el que acabó en comisaría y la sanción a la que se enfrenta

Ana Soria (22 años) ha sido detenida. La novia de Enrique Ponce (48) fue llevada a dependencias policiales por cometer un presunto delito contra la seguridad vial que conllevará una importante sanción. Todo ocurrió la semana pasada ante la presencia de su pareja.

El programa Viva la vida de Telecinco comenzaba su emisión de este sábado a las cuatro en punto de la tarde con la noticia de la detención de la joven almeriense y no ha sido hasta horas después cuando han hecho público el motivo de la acción policial contra la novia de Ponce.

Ana y Enrique Ponce han superado varios rumores de crisis y ahora se enfrentan a una nueva polémica. RRSS

Según los datos que maneja el espacio que presenta Emma García (47), Soria fue detenida y llevada a la comisaría para responder oficialmente al presunto delito contra la seguridad vial. Los hechos fueron los siguientes: la joven iba conduciendo y Ponce estaba de copiloto cuando en un momento dado atraviesan una glorieta en la que se encuentran con un control policial. Tal y como cuentan desde el programa, los protagonistas se ponen nerviosos y se cambian el asiento; ella pasa al de copiloto y él al de conductor. Entonces, llegan a los agentes y Enrique demuestra su documentación. Pero la Policía pide los documentos de Ana, y es que la almeriense iba conduciendo sin carné. De hecho, nunca se ha sacado el carné de conducir y al parecer se encontraban "practicando con el coche" en ese instante.

Una vez en la comisaría -donde pasaron muy poco tiempo-, a la joven se le dio una cita judicial para que tenga un juicio rápido y se resuelva todo. Según indica la Ley, se podría enfrentar a una sanción económica que depende de varios factores o realizar trabajos sociales durante alrededor de 90 días.

Sus nuevas metas

Ana cotizaba al alza. JALEOS publicó hace un tiempo que, en plena ola de su crecimiento mediático, la joven había sido tentada por firmas como Pronovias o El Capote. Esta última, con la que también colabora Enrique Ponce, le llegó a hacer una oferta en firme. Pero los meses fueron pasando, llegó el confinamiento, el verano y el nuevo curso en septiembre. 2020 terminó, ¿qué pasa con Ana Soria y sus ofertas? Este periódico ha podido analizar y conocer que la imagen de la joven ya no goza del músculo mediático de meses atrás.

Las ofertas se han echado atrás, todo se ha paralizado. Incluso la propia Soria ya no aparece en la prensa con la asiduidad de antaño. Las portadas de las revistas ya no optan por ella. Este medio ha podido conocer que este retraimiento se debe, en parte, a la decisión de Ana Soria: ha decidido no participar en el ruedo mediático al que pertenece su pareja sentimental. Hubo un tiempo en que valoró varias opciones, alentada por el propio Ponce, pero el paso de los meses la ha terminado por convencer. Ana ha dicho no y se mantiene coherente. "El interés que había antes en ella hoy no es el mismo. Ha descendido mucho, sobre todo porque ella no lo ha sabido trabajar", opina una persona experta en imagen.

La estudiante de Derecho ha rechazado ofertas como imagen de marcas y quiere centrarse en su carrera. RRSS

Incluso en su red social Instagram, donde cuenta con 127.000 seguidores, tampoco interactúa. Ni siquiera se ha dejado llevar por las facilidades que se le brindarían en el mundo influencer. Ni etiqueta marcas ni promociona productos. Una persona de su entorno aclara: "Ella lo tiene muy claro y así lo está demostrando. Enrique le dejó claro que la apoyaría con la decisión que tomase, pero dijo que lo suyo no era eso, que ella desea estudiar y tener su independencia".

Tan centrada está en su carrera que, contrariamente a lo que se había asegurado en algunos medios, ha retomado sus estudios de Derecho en la Universidad de Almería -tras efectuarse el traslado de expediente desde Granada-, y ahora se conoce un nuevo y sorprendente dato en esta historia. La pareja sentimental de Ponce está dispuesta a realizar este próximo verano sus prácticas jurídicas en el despacho de su padrino, el exjuez Baltasar Garzón (65).

