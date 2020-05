Inés Domecq se lanza al mundo empresarial: los detalles de su nuevo proyecto

La aristócrata Inés Domecq (38 años) ha dado por fin el salto empresarial y ha creado su propia firma de ropa. Tras haber colaborado durante dos temporadas con la marca Coosy -fashion, romántica y carismática- y tras haberse erigido como una de las mujeres más elegantes de España en innumerables ocasiones, la diseñadora ha decidido tomar las riendas de su primer proyecto y ha puesto en pie su plan laboral más ambicioso.

Se trata de The IQ Collection, una new brand que en sus primeras colecciones, y a tenor de las fotografías que se han publicado en su recién estrenada cuenta de Instagram, recoge el estilo único que define a la propia Inés Domecq. Se entiende que la maison se llama IQ debido a la primera letra del nombre de Inés y la última letra que cierra su apellido, Domecq.

Detalle de uno de los diseñados de Inés Domecq para The IQ Collection. Redes sociales

La jerezana ha proyectado en sus primeros diseños un reflejo de la mujer que es y defiende ser: femenina, con estilo, y con prendas versátiles que bailan entre lo atrevido y lo clásico, siempre con un toque trendy y sin miedo a explorar nuevos universos fashion. La sastrería y las siluetas alargadas son igual o más importantes que las tendencias para Inés Domecq, según se observa en la creación de sus prendas, que también bebe sus orígenes.

Jerez, Cádiz, Sevilla y Andalucía, en general, se plasman no solo en los cuadros y en los volantes sino también en los complementos, como los sombreros de ala ancha y los maxipendientes.

No viajará sola Inés Domecq en esta nueva aventura empresarial que la eleva ya a la categoría de empresaria -diseñadora y directora creativa lo era y lo sigue siendo-. Junto a ella estará su socia, Virginia Pozo, fundadora de la conocida firma Coosy y Coosy White -dedicada a la moda nupcial-.

Por el momento, The IQ Collection sólo podrá comprarse de manera online y físicamente a través de una concept store ubicada en Madrid. No hay, sin embargo, debido a la grave crisis provocada por el coronavirus, una fecha oficial de lanzamiento de la marca. En su web aún constan las palabras Coming soon (Próximamente).

The IQ Collection es la apuesta más grande que Inés Domecq ha realizado en su vida laboral. Tras licenciarse en Marketing en The CIS (The College For International Studies) -misma universidad donde estudian actualmente Felipe (21) y Victoria Federica de Marichalar y Borbón (19) o Alba Díaz Martín (20)-, Domecq comenzó a trabajar en el grupo Condé Nast -Vogue, GQ-.

A continuación, junto a su íntima amiga, la aparejadora Laura Vecino, esposa de Rafael Medina Abascal (41), duque de Feria, realizaron reportajes para The Editors Fashion Company. Inés y Laura, además, también tuvieron un primer proyecto creativo, Bqueenie, el paso previo a su colaboración con Coosy.

Inés Domecq es miembro principal de una de las sagas familiares más populares de toda Andalucía. Sus padres, los empresarios Huberto Domecq Ybarra y María Jesús Fernández Govantes, viven en Jerez de la Frontera, ciudad donde nació y vivió Inés durante toda su infancia. Fruto de este matrimonio, dueños de la famosa tonelería Domecq, nacieron tres hijas: Curra, Mercedes e Inés.

Inés Domecq junto a su marido, Javier Martínez de Irujo. Gtres

La primogénita es la que ha decidido vivir en la citada localidad gaditana para trabajar junto a su progenitor en el negocio familiar. Mercedes es relaciones públicas a nivel global de Zara -grupo Inditex-. Inés y Mercedes, como anécdota, fueron incluidas en la lista de Mejor Vestidas de Vanity Fair USA hace apenas unos meses.

En el ámbito personal, Inés Domecq está casada desde el año 2008 con Javier Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg (39), hijo Alfonso Martínez de Irujo (69), duque de Aliaga y nieto de la fallecida Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba. El matrimonio tiene dos hijos, Sol y Alfonso Martínez de Irujo y Domecq y juntos forman uno de los matrimonios más sólidos del panorama social y la aristocracia nacional. Desde 2015 es marquesa consorte de Almenara, un título que su marido recibió de su padre.

