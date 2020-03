¿Cómo cuidar el cabello tras hacer deporte?

Hay cuestiones que pueden plantear ciertas dudas acerca del cuidado del cabello muy comunes en el ocio y en la práctica deportiva como si es necesario lavarse el cabello diariamente tras la práctica deporte. Desafortunadamente, esto puede concluir en un cabello seco y dañado.

¿Cómo debes cuidar tu cabello antes, durante y después de que hayas cuidado de tu cuerpo mediante el ejercicio? A continuación te damos 4 tips para lucir una melena de 10 después de hacer deporte.

1. Utiliza champú sin sulfatos

Hay que escoger champús diseñados para uso diario. De esta manera, no lucharás contra el mecanismo natural de tu delicado cuero cabelludo para mantener tu hidratación capilar. Usa un champú humectante ligero y sin sulfatos que no limpie en exceso tu cabello ni elimine el aceite natural de tu cuero cabelludo.

Por otro lado, si haces ejercicios livianos como yoga, pilates o salir a caminar, puedes permitirte saltarte el lavado de cabello, ya que no generarás mucho sudor durante estos entrenamientos. Puedes peinarte y rociar tus mechones con un champú en seco para mantener tu cabello con un olor fresco para el resto del día.

Una buena opción es el champú regenerativo de Redenhair, formulado con principios activos que cuidan la salud capilar tiene un mecanismo de lavado suave y libre de sulfatos.

2. Recoge tu cabello

Otro consejo indispensable es que recojas tu pelo. De este modo, no solo estarás optando por un peinado mucho más confortable a la hora de hacer deporte, sino también estarás reduciendo el sudor ya que el cuero cabelludo transpirará mucho más.

Pilates en casa con 'fitball'. Gtres

3. Sécate el pelo o utiliza un champú en seco

Usar un champú en seco después de entrenar un día en el que no te dé tiempo a lavarte el pelo, puede ser válido. No obstante, al estar el cabello humedecido por el sudor, es imprescindible secarlo completamente antes de utilizar este producto, de lo contrario, no se obtiene un buen resultado.

4. Usa una mascarilla antes de realizar deporte

Una de las mejores formas de cuidar el cabello mientras haces ejercicio es la aplicación previa de una mascarilla. Debe ser una mascarilla con un bajo contenido de aceites, ya que eso puede provocar que tu cabello se apelmace. Aplícatela de la raíz hacia las puntas y cepíllate el cabello. A continuación, recógetelo en una cola de caballo o un moño.

