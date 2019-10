Mery Turiel tiene el vestido más camaleónico del otoño (y es de Zara)

La influencer Mery Turiel (26 años) ha vuelto a dejar a sus seguidores de Instagram con la boca abierta mostrando el vestido más versátil del otoño. Dos pistas que la it-girl se ha negado a dar pero que sus followers han desvelado a través de sus comentarios: es de Zara y tan solo cuesta 39'95 euros.

En sus propias palabras: "Fichaje de otoño: este vestido de punto, sencillo, cómodo, práctico y versátil". Y no se equivoca en ninguno de esos adjetivos. Según consta en la descripción de la web es vestido de punto con escote pico y manga larga, tiene un detalle de volantes y cierre cruzado con lazada. El diseño es tan camaleónico que puede ser fácilmente combinable con unos sandalias de tacón para un evento a media tarde o bien para un día de oficina, complementándolo con unas botas altas. Esta última ha sido precisamente su elección.

Mery Turiel ha decidido combinar el tono negro del vestido de Zara con el marrón tabaco de las botas y de su bolso, un shopping bag vintage de cadenas doradas de Saint Laurent. Una decisión más que acertada, pues para este otoño, ese mix de colores es más que apetecible. Además, la mezcla del punto del vestido y el ante de las botas da aún más fuerza y estilo al look de la influencer.

Las botas son de Mango y se trata de un modelo de piel con punta redonda y tacón ancho de 8 centímetros. Y aunque se desconoce si ha sido por el poder de la joven influyente o no, lo cierto es que en estos momentos las botas están agotadas en la página web de la firma catalana. Su precio es de 79'99 euros. Para las que se hayan enamorado de ellas, pueden apuntarse en una lista de espera.

Vestido de Zara y botas de Mango.

Por el corte, la silueta, la manga, el tejido y el escote, el vestido tiene todas las papeletas para convertirse en uno de los must have de esta presente temporada. Pero no dejes de apuntar este consejo: para los días más fuertes del invierno, inclúyele algún perfecto de cuero con tachuelas o una biker con la que protegerte del frío que ya mismo acecha a prácticamente toda España. Ese toque trendy hará que rompas el romanticismo del vestido y le otorgues un guiño punk a tu apuesta cómoda, versátil y funcional.

