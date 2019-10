Bridalada te enseña cómo triunfar con unas botas blancas (aunque parezca misión imposible)

Corría el año 2005 cuando algunas marcas de calzado español como Mustang diseñaron y distribuyeron unas célebres botas en piel de color blanco que se convirtieron en el objeto de deseo de muchas (muchísimas) mujeres de la época. Poco después y visto con algo de distancia, estas mismas mujeres condenaron estos zapatos al ostracismo y al interior más profundo de su zapatero: aquella tendencia había quedado absolutamente demodé pero... En la moda todo vuelve.

En el universo fashion todo es cíclico: desde los pitillos a las campanas, desde las hombreras hasta las solapas anchas de las chaquetas. Ahora es tiempo de otoño, de lluvia, de invierno, de frío y no solo hay que proteger el tronco superior del cuerpo sino también las piernas. Carmen de la Cruz (30 años), conocida en el ciberuniverso como Bridalada, lo tiene claro. La influencer gaditana te enseña cómo combinar y triunfar con estas tres nuevas tendencias unificadas en una sola: botas altas, arrugadas y en color blanco. ¿Te atreves?

"3 tendencias en unas botas: altas, arrugadas y blancas... Así he transformado este look de invitada. Con unas sandalias altas o unos stilettos tenemos un look arreglado y con unas botas le damos un toque casual. Ya sabéis que me encantan las prendas versátiles", comenta la it-girl a través de su cuenta de Instagram y ante sus más de 124.000 seguidores.

Botas blancas de Sfera.

Este par de atrevidas piezas son unas botas altas de la firma Sfera con efecto piel avestruz en color blanco. El detalle radica en la cremallera lateral. El precio según consta en su página web es de 39'99 euros. Bridalada ha sabido conjugar a la perfección lo funcional de las botas con un vestido de la firma &OtherStories, de satén a media pierna con cinturón autoadhesivo, mangas fruncidas y falda con aberturas laterales. Su precio, 89 euros.

El toque de sofisticación para convertirte en la invitada ideal, según Bridalada, debe llevarse también en el peinado. Tal y como desvelan los encargados del estilismo capilar de Carmen de la Cruz, los expertos profesionales de Oui Novias, se trata de un moño italiano, un clásico que nunca pasa de moda en las tendencias del cabello. Como joyas, pendientes en racimo de perlas blancas, a juego con el color de las botas. ¿Caerás en las redes de este (siempre atrevido) calzado para este otoño-invierno o te resistirás aún un poco más?

