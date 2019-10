Dulceida muestra un adelanto de su colección exclusiva con Primark

Aida Domènech (29 años), conocida en el ciberuniverso de las influencers como Dulceida, tiene una buena noticia para sus millones de seguidores no solo de España sino de alrededor del mundo. La catalana se ha puesto a trabajar codo con codo con la cadena irlandesa de ropa y complementos Primark para crear una colección que estará disponible a partir del próximo 24 de octubre en todas las tiendas físicas de la marca dentro de nuestras fronteras. Ha sido la propia it-girl la encargada de anunciar la noticia a través de su herramienta más poderosa, su cuenta de Instagram, donde ya atesora a 2'6 millones de followers.

En palabras de la joven empresarias: "¡Por fin! Feliz de anunciar que lanzo una colección exclusiva que he diseñado junto a Primark. Me muero de ilusión y para celebrarlo con vosotros, ¡qué mejor que en mi cumple! El día 23 de octubre a partir de las 18 horas en la tienda Primark de Gran Vía (Madrid), podréis ver la colección en primicia, acceder a la preventa, podréis conocerme, podremos bailar, besarnos, disfrutar y celebrar! Estoy tan emocionada con este proyecto, todo el proceso ha sido precioso, me han dejado hacer y han confiado en mí. Quiero que llegue ya el día 23, siempre había querido celebrar mi cumple con vosotros y ellos nos dan la oportunidad. No sabéis el eventazo que están preparado. La colección saldrá a la venta en todas las tiendas de España el día 24 de octubre. ¡MUCHO AMOR!".

Estas palabras las ha acompañado con un anticipo de la colección que ha ideado junto a los creativos de Primark. En la primera de las fotografías puede verse a Dulceida posando con dos prendas básicas para el otoño-invierno de esta temporada 2019-2020. Una chaqueta de cuero marrón chocolate con bolsillos y botones de click en el pecho y unas leggins lameadas en el mismo tono. En la segunda imagen, algo más invernal, se observa cómo Dulceida lleva un jersey de lana virgen en color beige con detalles de lentejuelas, una pequeña diadema de laureles dorados y unos pendientes de aros de los que cuelga una media luna.

El mes pasado, la barcelonesa fue seleccionada por la revista Forbes como una de las influencers más relevantes de España. A través de su cuenta de Instagram y su canal de YouTube, Aida Domènech muestra su día a día y su estilo de vida: viajes, comidas, firmas de moda, de cosmética, sus tratamientos... Además, se ha servido de su original sobrenombre nombre no solo para crear su propia empresa de ropa sino para colaborar también con otras, como es el caso de Primark.

