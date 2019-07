El increíble vestido de Alice Campello con el que hasta te puedes casar

Alice Campello (24 años) es una de las modelos e influencers europeas con más seguidores y con mejor imagen pública. Tiene la elegancia del glamour italiano, su país natal, y la belleza natural de su juventud, motivos por los que sus estilismos y publicaciones en redes tienen tanto éxito. Uno de sus últimos looks que ha causado sensación es un vestido largo de color blanco con detalles muy en tendencia que deberías conocer.

Se trata de un maxi vestido confeccionado con ganchillo elástico sedoso. Tiene manga larga, una falda que cae fluida y -el punto fuerte del diseño- una espalda descubierta que favorece a cualquier cuerpo. Su estilo es festivalero, bohemio y sexy, y a pesar de ser largo no da calor pues la fabricación en ganchillo hace que deje respirar la piel y permita pasar la brisa.

El detalle que hay que tener en cuenta de este traje es que es totalmente transparente. Por eso, la firma House of CB, a la que pertenece esta pieza, lo recomienda para "ir glamurosa a la playa o piscina", porque lo ideal sería lucirlo con un bikini de color blanco por debajo.

La imagen de la modelo luciéndolo en la página web.

Sin embargo, parece que Alice Campello ha conseguido tapar con una especie de tela blanca que cubre las zonas más estratégicas con sutileza y convertirlo en un vestido más uniforme. Y es que gracias a su tez bronceada y su cabello rubio hace que el diseño destaque más que nada y se presente como una pieza imprescindible para los armarios veraniegos en los que hay noches que apetece vestirse con mayor estilo.

Si deseas hacerte con este maxi vestido, puedes adquirirlo en la tienda online de House of CB por 209 euros. Es el precio medio que tiene la firma para sus piezas más ideales, y su confección es de alta calidad y con la garantía de que te durará muchos años y muchas tardes de terrazas de verano.

En cuanto a los accesorios, Campello combina el traje blanco con un bolso de Gucci de efecto serpiente y detalles en rojo sangre que cuesta 1.890 euros. No obstante, no hace falta gastarse tal cantidad para seguir luciendo como nadie el llamativo vestido, y es que este ha de ser tu carta de presentación ante el mundo, mostrándolo con estilo allá donde vayas, y es que ¡incluso podrías casarte con él! Por eso, cualquier bolso o cartera low-cost no restaría ningún tipo de glamour a tu outfit. Apúntalo.

