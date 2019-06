Alice Campello, tras el robo a punta de pistola: "Creo que tendré miedo por mucho tiempo"

Alice Campello (24 años) ha querido pronunciarse a través de sus redes sociales para explicar cómo se encuentra tras el robo que sufrió este viernes, cuando dos encapuchados asaltaran la vivienda en la que vive con su marido, Álvaro Morata (26). La joven y sus dos hijos se encontraban en el domicilio en el momento del robo.

"Todavía estoy molesta y creo que tendré miedo por mucho tiempo. Creo que esta es una de esas cosas que no olvidas fácilmente, una de esas cosas que te hacen darte cuenta de cuánto vale el amor y la vida", ha escrito la joven.

Captura de la publicación de Alice Campello tras sufrir un robo en su vivienda.

"Saber que tienes a tus hijos en casa y pensar que pueden tocarlos o hacerles algo es realmente una emoción inexplicable. Afortunadamente todos estamos bien y podría haber sido mucho peor. Han robado tantos recuerdos pero ya es pasado", ha comentado la italiana.

Campello ha aprovechado esta publicación para mostrarse positiva y agradecer las muestras de cariño recibidas: "Ahora intentaré no pensar en ello y pensar en nuestra familia y tratar de olvidar. Os mando un gran beso y muchas gracias por todos los mensajes".

El suceso tuvo lugar este viernes, cuando varios ladrones irrumpieron en la casa con armas y sustrajeron varios objetos de gran valor económico y sentimental. En ese momento, la italiana y sus hijos se encontraban en el domicilio, no así Morata que estaba disputando el partido clasificatorio para la próxima Eurocopa con la selección española ante Islas Feroe.

La policía actuó con la mayor rapidez posible, pero finalmente los atracadores consiguieron escapar sin ser detenidos. La investigación sigue abierta en busca de pruebas que permitan dar con los ladrones.

La pareja contrajo matrimonio en junio de 2017, en una romántica e impresionante ceremonia. Juntos tienen dos hijos en común, los mellizos Alessandro y Leonardo que nacieron en julio del 2018.

"No podría amar más a mi familia y no podría ser más feliz que eso. Es inexplicable. Gracias por todo lo que has hecho por mí, y gracias por estar tan cerca durante todo el embarazo. Eres el mejor esposo y papá del mundo, mi amor", escribía Alice Campello cuando dio a luz.

